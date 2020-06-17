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فن

جومانا مراد تهنئ بيومى فؤاد بعيد ميلاده.. شاهد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:53 م
جومانا
جومانا
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سيد احمد

هنأت الفنانة جومانا مراد الفنان بيومئ فؤاد بعيد ميلاده .


ونشر جومانا صورة لها مع الفنان بيومى فؤاد والفنانة يسرا من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .


وكتب جومانا على الصورة " كل سنة وانت طيب ويارب ياحبيبى و بصحة وبخير وسعاد ونجاح .

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يذكر أن جومانا مراد شاركت فى بطولة مسلسل "خيانة عهد"، والذى تقوم ببطولته يسرا وحلا شيحة وبيومى فؤاد، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز. 



وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى عن أسرة عهد التى تتعرض إلى صعوبات فى حياتها بسبب انتقام أشقائها منها. 

جومانا مراد تهنئ بيومى فؤاد بعيد ميلاده.. شاهد
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