د. صبري يونس يكتب: مصرُ أوّلًا









أفنيت عمرك جهدًا أيها البانى

غرد بشدوك أو رتل بألحان

أسست بالعلم صرحًا يستضاء به

وكنت فى مركب الدنيا كربّان

عالجت بالعزم مصرًا بعدما اختُطفت

حتى ترى وطنًا من خير أوطان

وفى النهوض بها كم كنت محتملًا

جرحَ الزمان فلا تشكو لإنسان

بنيت مصر بأيدٍ ملؤها أملٌ

لم تألُ حاشاك جهدا أيها البانى

حتى استوت وعلى الجودىِّ موعدها

سفينة المجد فى أعماق بلدانى

تمضى الحياة إلى حدٍ تنوء به

هذى الرواسى ويمحوها الجديدان

مرت سنون وذى الآمال باسمةٌ

كأنها غمضة فى عين نعسان

مرت سنون وذى الآثار شاهدةٌ

مثل الكتاب يُرى من اسم عنوان

ترجل الفارس السيسى وفى يده

مسيرة بين إنجازٍ وإتقان

يمضى بنهضته الشماء فى ألقٍ

مجاوزًا هام أهرامى وأزمانى

قوافل المجد تمضى غير ناظرةٍ

إلا بلادى ففيها منتهى الشان

يا من بفكرك هذى الأرض معشبةٌ

والبيد قد حُوِّلت تبرًا بإيمان

حتى غدت فى العلا رمزًا يُشار له

فى كل شبر بها قلبى ووجدانى

سمعًا لطب الورى السيسى هُداى فما

فى أمره غير إعمار وبنيان

يضخ من طاقة الفتيان أبدعها

وكم تفاخر أقوامٌ بفتيان

مهما تخالفت الآراء وافترقت