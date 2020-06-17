مصر و13 دول عربية.. إقبال كثيف على الدورة التدريبية الافتراضية لنظام GMS للأولمبياد الخاص





وكان الاجتماع الذي عقد عن طريق الفيديو كونفرانس، قد ضم د. عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الاقليمية وشريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات وعمرو بدوى رئيس وحدة الرياضة و التدريب الأولمبياد الخاص الإماراتي ، ود. مصطفى شوقى مدير تكنولوجيا الرياضة بالأولمبياد الخاص المصري المحاضر الرئيسي في تلك الدورة وانضم لهم المشرفان على تنظيم الدورة فنيا من البرنامج الاماراتى سرور سعيد مشرف الفرق و المسابقات و مرام اسادوريان المساعد التنفيذى بوحدة الرياضة و التدريب ، تم خلاله مراجعة استمارة المشاركة الخاصة بالمتدربين ومكونات الدورة وعملية ادارة الحوار والاسئلة وتصحيح استمارات التسجيل على نظام الالعاب والمسابقات والتى طلب من المتدربين ملأها .









وعبر شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات بالاولمبياد الخاص الدولى عن سعادتها بالاقبال الكبير الذى شهدته عملية التسجيل للدورة ، فمشاركة 10 دول فى تلك الدورة لشىء مفرج يعكس اداراك برامج المنطقة باهمية استغلال وقت الجائحة كورورنا وضرورة استكمال مجموعه من الدورات الفنية ترقبا لعودة الانشطة بعد زوال تلك الجائحة ، وان نظام الالعاب والمسابقات ونظام ادارته من الاهمية بمكان لانه يعتبر رمانه الميزان واهم وسائل نجاح اقامة اى العاب او مسابقة خاصة بالاولمبياد الخاص ، مما يؤكد حرص برامج المنطقة على الحصول على اخر مستجدات ادارة الالعاب والمسابقات التى اعتمدها الاولمبياد الخاص الدولى .





وبلغ عدد المتدربين المشاركين فى الدورة الافتراضية 67 متدربا ، ويشارك فى الدورة من مصرمحمد سامى عبد الستار ،عبد الحفيظ محمد ابراهيم احمد ،محمد حسام الدين حمدي شبند ،محمد السيد عبدالصمد التحيوى ،محمد رفقي الششتاوي علي ،محمد كمال طه الشاذلي ،محمد سمير محمد عبدالرحيم.





ويشارك من لبنان انترانيك قرابيتيان ، ويشارك من عمان عدنان العويدي ، ويشارك من المغرب آبو بكر الحبصاوي ويشارك من موريتانيا شيخنا محمد عبد نافع ، ويشارك من الكويت كلا من مصطفى سيد عبد الفتاح ، عبد الرحمن محمد دول ، ويشارك من البحرين فى تلك الدورى الهامة كلا من عبدالرضا احمد سبت ، حسين علي عبدالله،السيدمحمد مختار ماجد،علي عباس احمد،حسن محمد جواد،أحمد ابراهيم سلمان ،عبدالعزيز فهد حمود ،احمد حسين ،محمد الحسيني.









ويشارك من الامارات هشام فاروق ، محمد بخاتي ، ابراهيم محمد ريحان ، محمد سلامة ، بهاء الدين زكى ،محمد فهمى بديوى ،يحيي محمد الجنيبى ،هشام حسين مدبولى ، عبدالحكيم التيجاني حيرش ،محمد حسين عثمان ،نوال ماهر الجعفرى ، حسام حسينى.

شهدت الساعات الأخيرة، التى سبقت غلق باب الاشتراك فى الدورة التدريبية الافتراضية لنظام ادارة الألعاب والمسابقات GMS للأولمبياد الخاص، والتى تأتى نتيجة ثمار التعاون المشترك بين الرئاسة الإقليمية للاولمبياد الخاص الدولى للأولمبياد الخاص الإماراتي ، بارتفاع عدد الدول المشاركين إلى أربعة عشر دولة عربية وهى مصر ، الإمارات ، الأردن ، عمان ، موريتانيا ، المغرب ، لبنان ، البحرين ، الكويت ، سوريا ، فلسطين ، السودان ، تونس ، العراق .