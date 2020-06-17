خلال جولته بالأحياء.. محافظ الجيزة يجازي ٣ مسئولين لتقصيرهم في العمل

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حالة النظافة بنطاق حي الهرم، خلال جولته الميدانية في عدد من الأحياء لمتابعة سير الأعمال ، حيث قرر مجازاة كلا من مسئولي المتابعة والنظافة بخصم ١٠ أيام لوجود تجمعات للمخلفات أسفل أحد الكبارى.





كما تفقد راشد شارع نادي الطالبية والجاري تنفيذ أعمال تطوير ورصف به باعتباره أحد المتفرعات الحيوية التى تربط بين شارعى الهرم والملك فيصل موجها بمراعاة التنسيق العام للشارع من حيث عدد الحارات ومساحة الأرصفة مشددا على إزالة أى أكشاك أو مظاهر للتعدي وكل ما يعيق حركة سير المواطنين.





كما حرص المحافظ خلال الجولة على تفقد مدرسة الشهيد محمد محمود المتواجدة بنفس الشارع والتى ستشهد تواجد لجنة خاصة لامتحانات الثانوية العامة بها وذلك للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بسلامة الطلاب حيث تابع راشد كبائن التعقيم المعدة لذلك ومستوي النظافة ومجهودات التعقيم والتطهير بمحيط وداخل المدرسة





كما تفقد المحافظ شارع كفر طهرمس بحى بولاق الدكرور ووجه خلالها بخصم ٥ أيام من مسئول الإشغالات بالحى وذلك لوجود مظاهر الإشغالات وتعديات للأكشاك والأسوار الخرسانية والحواجز الحديدية الموجودة بالشارع موجها بسرعة إزالة كل هذه الإشغالات والمخالفات على الفور .









كما تفقد شارع المنشية من ميدان الساعة للوقوف على مستوى النظافة والإشغالات شهد خلالها إزالة كاملة لأحد العقارات المخالفة، ووجه المحافظ برفع كفاءة النظافة بشارع المنشية ورفع الإشغالات وتطوير الجزيرة الوسطى وصيانة كابلات الكهرباء كما وجه بصيانة الباكيات المتواجدة أسفل الدائرى بطريق منشاة البكارى وإعادة استغلالها الاستغلال الأمثل.





وتفقد محافظ الجيزة أعمال تطوير ترعة المريوطية وموقف السيارات التي تم إنشاؤه أعلي التغطية مشددا علي استكمال تنفيذ الأعمال وفقا لمخططات التطوير التي تم وضعها لتحويل الترعة إلي كورنيش سياحي.





واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير شارع ترسا وتوسعته مشددا على استمرار متابعة أعمال رفع كفاءة النظافة كما تفقد شارع المحولات ووجه خلالها ادارة المرور بعمل تحويلات مرورية لتيسير الحركة بسبب اعمال تحويل المرافق.



