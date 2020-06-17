ترويع وزرع للفتنة.. ممثلو 130 مليون عامل عربي وأفريقي يدينون احتجاز عمال مصريين في ليبيا

أدانت منظمات نقابية وعمالية تمثل الملايين من العمال، واقعة احتجاز وتعذيب بعض العمال المصريين في ترهونة وبعض المناطق الأخرى في مناطق الغرب الليبي.





وقالت منظمة الوحدة النقابية الأفريقية بقيادة الأمين العام أرزقي مزهود، إنها انصدمت من هذه الواقعة التي وصفتها بالشنيعة، وأنها تستنكر هذا العمل اللاإنساني بحق عمال أبرياء، والذي يخالف كل المواثيق الدولية والأخلاقية ،وقالت أن أصحاب هذه الأفعال يهدفون إلى ترويع العمالة، وزرع الفتنة في المنطقة، وطالبت برد الاعتبار لهؤلاء الضحايا.





ومنظمة الوحدة النقابية الأفريقية التي تضم تحت لوائها 73 إتحاد وطني منتشرين في ٥٤ دولة أفريقية يمثلون 30 مليون عاملة وعامل،دعت منظمة الوحدة النقابية الأفريقية ،في بيان أمس الثلاثاء ،إلى فتح تحقيق شامل في هذه الحادثة ،وإحترام حقوق العمال التي تكفلها الإتفاقيات والقوانين المحلية والدولية.





ورفضت المنظمة التدخل الأجنبي في الأراضي الليبية، وطالبت بضرورة اللجوء إلى الحوار السياسي البناء.





من جانبه أدان الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب هذه الواقعة ،مطالبا المنظمات والجهات المعنية باتخاذ موقف قوى ورادع ضد الانتهاكات التي تمارس ضد هذه العمالة التي خرجت للبحث عن قوتها.





وأكد "الاتحاد الدولي" في بيان على أن هذه الواقعة تأتي في إطار حالة الفوضى والصراع في الاراضي الليبية ،الذي يؤججه "العثمانيون الجدد" بقيادة الرئيس التركي أردوغان، الذي ينشر الفوضى، ويدعم الإرهاب في ليبيا من انتهاكات وقتل، وتدخل سافر في شؤون بلدان ذات سيادة، وهو نفس السيناريو الذي يمارسه نظام أردوغان في سوريا من عدوان وإحتلال ودعم المرتزقة والإرهابيين، وإنتهاك حقوق الإنسان.





وقال "الاتحاد الدولي" الذي تأسس عام 1956،ويمثل 100 مليون عامل عربي، والعضو المراقب لدى جامعة الدول العربية، وأحد أطراف منظمتي العمل الدولية والعربية، أن احتجاجه على عملية القبض علي أكثر من ٢٠٠ من العاملين المصريين في ترهونة وبعض المناطق الأخرى في مناطق الغرب الليبي، تأتي في إطار دوره التاريخي تجاه العمال، وحقهم في العمل اللائق،ورفض كل ما يتعرضون له من تعسف واستغلال، محذرا من الذج بهم في صراعات سياسية، واستخدامهم كأدوات للضغط في المعارك، مطالبًا بسرعة الإفراج عنهم، وإعادتهم إلى بلادهم.





ودعا الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بجنيف، وكافة المنظمات ذات الصلة، بالتدخل العاجل للضغط بكافة الطرق من أجل الدفاع عن العمال المصريين المقبوض عليهم ،وحمايتهم ،وعدم الإعتداء عليهم ،وإستخدام أسلحتها القانونية لمنع تكرار مثل هذه الواقعة.