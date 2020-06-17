طالب بإلغاء الهبوط.. رئيس الزرقا أول الحضور فى اجتماع الجبلاية وأندية القاهرة بالقسم الثاني

وصل سمير موسي رئيس نادي الزرقا إلى مقر إتحاد الكرة فى الجزيرة من أجل حضور اجتماع اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع أندية مجموعة القاهرة فى القسم الثاني.





وتوجه سمير موسي رئيس نادي الزرقا فور وصوله إلى مقر الجبلاية إلى وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وعقد جلسة مصغرة.





ويواجه فريق الزرقا شبح الهبوط فى المجموعة الثانية لاسيما وأنه يتقلد المركز الأخير فى جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد ٩ نقاط.





ويتبنى سمير موسي رئيس نادي الزرقا مقترح إلغاء دورى القسم الثاني كما يطالب بإلغاء الهبوط خلال الموسم الجاري.





يذكر ان اجتماع الجبلاية مع الـ ٦ أندية من مجموعة الصعيد امس الثلاثاء تناول بعض النقاط الخاصة عن اللائحة وتم مناقشة بند الثماني سنوات وأن الاتجاه العام الأقرب للتنفيذ أنه سيكون علي المنصب ويتكون مجلس إدارة الاتحاد من رئيس نائب الرئيس ٦ أعضاء وامرأة واحدة وسيتم فتح باب الترشح علي مقعد النائب .





كما تطرق إلى أنه سيتم انتخاب روابط الأندية والتي ستكون من ٧ أعضاء ٥ من يتم ترشيحهم من الأندية و ٢ يتم تعيينهم عن طريق مجلس إدارة الاتحاد.





وعن استئناف مسابقة الدوري جاء الحديث أن اتجاه الدولة هو استئناف المسابقة وان البداية ستأتي بالدوري الممتاز وأنه سيتم وضع خطة للإجراءات الاحترازية للقسم الثاني.





وأن هناك اتجاها داخل الاتحاد لتقليل عدد الهبوط للقسم الثالث أو إلغاء الهبوط وأن مجلس إدارة الاتحاد لا يرحب بإلغاء الموسم وصعود الأوائل للممتاز.