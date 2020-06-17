استجابة فورية لفرق الصيانة بشركة مياه دمياط لانهيار مفاجئ بخط دقهلة  

قال المهندس محمد بدوي عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، إنه حدث انهيار مفاجئ بالخط الزهر ٥٠٠ مم أمام قرية دقهلة بمحافظة دمياط مما استوجب ضرورة إيقاف العمل بمحطة مياه "دقهلة (١)" حتي الانتهاء من أعمال الصيانة.





وأكد أنه تم التحرك الفوري لفرق العمل والمعدات الضرورية لسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاحات المطلوبة.





وأضاف أن الكسر ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق [ قرية السلام - قرية علي الدين - عزبة جلال] والتي تستمر علي مدى ١٠ ساعات حتى الانتهاء من كافة الإصلاحات الضرورية وعودة ضخ المياه.