عصام القاضي: قانون الأمراض المعدية فرض غرامات لمواجهة استهتار بعض المواطنين

أشاد النائب عصام القاضى ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان بإقرار مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس لقانون الأمراض المعدية والذى طال انتظار إقراره خلال الجلسات العامة السابقة للبرلمان.

وأكد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أنه كان لابد من فرض غرامات على المخالفين ممن لا يرتدى الكمامة ، لأن من يشارك فى نقل العدوى بفيروس كورونا يرتكب جريمة الشروع فى قتل.

وأشار "القاضى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون الأمراض المعدية يضع غرامات على كل من لا يرتدى الكمامة ولا يتلزم بالإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها الحكومة ، فى ظل وجود حالة من الاستهتار لدى عدد من المواطنين.

ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة أمس الأربعاء برئاسة الدكتور على عبد العال ،على تعديلات قانون الأمراض المعدية نهائيا ،وذلك بعد إدخال تعديلات فى الصياغة على عددا من مواده .





يهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19 في جميع دول العالم ومنها مصر.





وتمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك الدفن تحت إشراف صحي.





ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى، واستحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.





كان الدكتور على عبد العال رئيس المجلس قد أجرى إعادة مداولة على عددا من المواد ،بناء على طلب الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة ومقدم المشروع بالتعديلات .ووافق المجلس على التعديلات والتى تهدف إلى ضبط الصياغة .