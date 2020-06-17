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تعليم

منها مبان جامعية ومحطة مياه.. افتتاح مشروعات إنشائية وتنموية لخدمة المجتمع السيناوي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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احمد صالح
افتتح اللواء الدكتو محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش' والقيادات الشعبية والتنفيذية ' عدد من المشروعات الانشائية والخدمية والتي تخدم المجتمع السيناوي في إطار الدور المجتمعي للجامعة في خدمة البيئة المحيطة بسيناء، وتم افتتاح المبنى الادارى ، ومبنى الإدارة الطبية، محطة تحلية المياه بالجامعة، كما تم افتتاح  مبنى كلية التجارة، ومبني كلية التربية ومبنى كلية الآداب ' ، ومبنى كلية الطب البشري.

كما تم افتتاح مبنى دار الضيافة بالجامعة الخاص لأعضاء هيئة التدريس، علاوة  على افتتاح عدد من المشروعات الإنتاجية بمزرعة الجامعة وهى:"المرحلة الأولى من مشروع الأحواض السمكية المكثف، وعنابر إنتاج السمان، وعنابر الأرانب، الي جانب عنابر تربية الدواجن والتي تستهدف توفير احتياجات أهالي شمال سيناء من هذه المشروعات  بأسعار تنافسية مع  الأسواق المحلية.

وقال المحافظ' بأن المشروع الاستزراع السمكي يعد فرصة امام شباب الخريجين بما يمكنهم من إقامة مشروعات صغيرة مماثلة من أجل توفير فرص عمل ونشر ثقافة الاستزراع السمكي ، فضلا عن إسهاماته في تطوير وتنمية المشروعات الخاصة بالاستزراع السمكي على مستوى المحافظة .    

ولفت إلى إن المشروعات الخدمية تمثل إضافة قوية لدور الجامعة فى خدمة المجتمع بمشروعات إنتاج غذائى تؤمن جانب من احتياجات أهالى شمال سيناء

وأشار النادي،  إلى أن مشروع الاستزراع السمكي تم إنشاؤه على أساليب متقدمة ومتكاملة في أساليب التربية ، والتي تشمل أحواض لذريعة الأسماك وأخرى للتربية، موضحًا أنه عند تجديد مياه الأحواض يتم الاستفادة منها في زراعات الزيتون والزراعات الموسمية، مشيرا إلى أن مشروعات الثروة الداجنة وهي  تربية الدواجن والأرانب والسمان ، وتهدف إلي  تحقيق اكتفاء ذاتي بالسوق المحلية بأسعار تنافسية لخدمة المجتمع السيناوى وكذلك للاستفادة البحثية للدارسين في كليات الجامعة بالمعلومات واكتشاف سوق العمل بعد التخرج.
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منها مبان جامعية ومحطة مياه.. افتتاح مشروعات إنشائية وتنموية لخدمة المجتمع السيناوي
منها مبان جامعية ومحطة مياه.. افتتاح مشروعات إنشائية وتنموية لخدمة المجتمع السيناوي
منها مبان جامعية ومحطة مياه.. افتتاح مشروعات إنشائية وتنموية لخدمة المجتمع السيناوي
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