منها مبان جامعية ومحطة مياه.. افتتاح مشروعات إنشائية وتنموية لخدمة المجتمع السيناوي

وقال المحافظ' بأن المشروع الاستزراع السمكي يعد فرصة امام شباب الخريجين بما يمكنهم من إقامة مشروعات صغيرة مماثلة من أجل توفير فرص عمل ونشر ثقافة الاستزراع السمكي ، فضلا عن إسهاماته في تطوير وتنمية المشروعات الخاصة بالاستزراع السمكي على مستوى المحافظة .





ولفت إلى إن المشروعات الخدمية تمثل إضافة قوية لدور الجامعة فى خدمة المجتمع بمشروعات إنتاج غذائى تؤمن جانب من احتياجات أهالى شمال سيناءوأشار النادي، إلى أن مشروع الاستزراع السمكي تم إنشاؤه على أساليب متقدمة ومتكاملة في أساليب التربية ، والتي تشمل أحواض لذريعة الأسماك وأخرى للتربية، موضحًا أنه عند تجديد مياه الأحواض يتم الاستفادة منها في زراعات الزيتون والزراعات الموسمية، مشيرا إلى أن مشروعات الثروة الداجنة وهي تربية الدواجن والأرانب والسمان ، وتهدف إلي تحقيق اكتفاء ذاتي بالسوق المحلية بأسعار تنافسية لخدمة المجتمع السيناوى وكذلك للاستفادة البحثية للدارسين في كليات الجامعة بالمعلومات واكتشاف سوق العمل بعد التخرج.اقرأ أيضا :