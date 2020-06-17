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برلمان

نقل البرلمان: السيسى تعامل مع المشكلات المزمنة بالسكة الحديد بحلول جذرية وليس بمسكنات

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:48 م
السكة الحديد
السكة الحديد
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فريدة محمد
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى باعتباره صاحب الفضل الأول فيما تشهده السكك الحديدية من تحديث وتطوير شاملين، مؤكدا أن الرئيس السيسى أكد للشعب المصرى العظيم أنه أول قائد فى تاريخ يقتحم المشكلات والأزمات بحلول جذرية على أرض الواقع وليس بمسكنات ومهدئات.

وقال " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم إن الفريق كامل الوزير وزير النقل وقيادات السكك الحديدية برئاسة المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد تعاملوا مع التكليفات الرئاسية لمواجهة حالات التردى والإهمال والتسيب والخسائر داخل مرفق السكك الحديدية باحترافية ومهنية.

مؤكدا أن انضمام ال 20جرارا الجديدة التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية للسكك الحديدية والتي تمثل الدفعة الثالثة من صفقة تصنيع وتوريد  110 جرار سكة جديد وإعادة تأهيل 81 جرارا من الأسطول الحالي وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني تبلغ  تكلفتها الإجمالية  602.05 مليون دولار سيكون له آثاره الايجابية على انتظام حركة سير القطارات.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير قد أشار إلى أنه تم التعاقد على 260 جرارا جديدا وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارا من الأسطول الحالي  مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال  (110 جرارات جديدة من جنرال إلكتريك وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك  -  تصنيع وتوريد 50 جرارا جديدا مع شركة PRL الأمريكية بالإضافة إلى تحديث 50 جرارا من الاسطول الحالى وعمل عمرة جسيمة ل41 جرارا أخرى من الأسطول الحالى، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الاجل لمدة 15 سنة خاص ب141 جرارا و كانت إجمالي قيمة الصفقة  466.3 مليون دولار  بالإضافة إلى 100 جرار جديد بتمويل  من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بقيمة تقديرية 290  مليون يورو) مضيفا أن التعاقدات الجديدة  ستدعم بقوة قوة الجر في السكة الجديد وستساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة  لجمهور الركاب.

وتجدر الإشارة إلى أن الدفعة الاولى من الجرارات وعددها 10 جرارات  قد وصلت الى ميناء الاسكندرية  في ديسمبر 2019 وبلغت قيمة توريدها 27,05 مليون دولار تم تدبيرها من موارد هيئة السكك الحديد الذاتية ( حوكمة قطع التذاكر- الغرامات – استغلال أصول السكة الحديد – الاستثمار الاعلاني ).

وكانت أول جرارات جديدة تنضم الى أسطول جرارات هيئة سكك حديد مصر منذ 10 سنوات (2009) بينما شهد ميناء الاسكندرية وصول الدفعة الثانية من الجرارات وعددها 20جرارا في مارس2020.
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