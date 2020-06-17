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تعليم

رئيس جامعة القناة تتابع تجهيزات بوابات الجامعة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:47 م
صدى البلد
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انجي هيبة

اجرت صباح اليوم الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدت خلالها بوابات دخول وخروج الطلاب وذلك استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب السنوات النهائية بكليات الجامعة المختلفة.

واكدت  رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية التى وضعتها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وبالتحديد أثناء دخول وخروج الطلاب.

مشددة على ضرورة عدم التزاحم عند البوابات وتحديد ملصقات بالأرض عند بوابات الدخول تحدد المسافة بين كل طالب لتحقيق التباعد الاجتماعى وعدم السماح بدخول الجامعة بدون ارتداء الكمامات، بجانب  قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب أثناء دخولهم الجامعة.
 
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وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس أن هذا العام ولأول مرة سيتم تحديد بوابة الدخول لطلاب كل كلية بحيث يكون محدد لطلاب كل كلية البوابة الخاصة لدخولهم وغير مسموح لهم  بدخول الجامعة الا من البوابة المحددة لهم ، واتمت أن الجامعة وفرت عند كل بوابة من بوابات الجامعة بوابة تعقيم الالكترونى .

 يذكر أن الجامعة قد أعلنت بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية فى الأول من يوليو القادم 
كما قامت جميع الكليات برفع جداول الامتحانات على مواقعها الإلكترونية موضحه الإجراءات الاحترازية التى سوف يتم اتباعها أثناء فترة الامتحانات
رئيس جامعة القناة تتابع تجهيزات بوابات الجامعة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية
رئيس جامعة القناة تتابع تجهيزات بوابات الجامعة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية
رئيس جامعة القناة تتابع تجهيزات بوابات الجامعة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية
رئيس جامعة القناة تتابع تجهيزات بوابات الجامعة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية
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