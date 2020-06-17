عندما يسقط نظاما تميم وأردوغان.. برلماني يتوقع نهاية مأساوية للإخوان

وصف النائب عماد محروس عضو مجلس النواب التقارير الإعلامية المتداولة والتى تكشف تفاصيل الصفقات المشبوهة بين قطر وتركيا المبرمة في سرية بين النظامين الارهابيين القطري، ممثلا فى أمير الدم والإرهاب تميم بن حمد والتركى ممثلا فى السطان الإرهابي رجب طيب أردوغان، والتي حصلت بمقتضاها قطر على مطار أتاتورك التركى من خلال اتفاقية تبادل العملات مع قطر، حيث قامت قطر بمنح تركيا 15 مليار دولار مقابل 105 مليارات ليرة تركية لقطر بالكارثة التى تبدد اموال الشعبين القطري والتركي.





وقال " محروس " فى بيان له أصدره اليوم ان التاريخ لن يرحم أردوغان الذى باع لقطر مطار أتاتورك كما أن التاريخ لن يرحم تميم بن حمد لأنه أضاع 15 مليار دولار من أموال الشعب القطرى، مؤكدا أن مصير ونهاية تميم بن حمد ورجب طيب أردوغان اقترب جدا بعد ان تتكشف يوميا العلاقات والصفقات المشبوهة بينهما.





وقال النائب عماد محروس ان ضحايا تميم وأردوغان سيكونون أكثرية من جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التيارات والجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.





مؤكدا أن هؤلاء الإرهابيين والخونة من قوى الشر والظلام والارهاب ستكون نهاياتهم مأساوية وسوف تحرص الأنظمة الجديدة داخل قطر وتركيا فيما بعد سقوط نظامي أمير وسلطان الإرهاب بقطر وتركيا بتسليم كل الخونة والارهابيين الى دولهم لمحاكمتهم والقصاص منهم امام العالم كله على جميع جرائمهم الارهابية والاجرامية داخل مختلف الدول بالمنطقة.