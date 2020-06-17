برلمانى يهنئ قطاع البترول بنجاح "بتروجت" فى انجاز شبكة الغاز بالإمارات





وجه النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن التهنئة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس وليد لطفى رئيس مجلس ادارة شركة بتروجت وجميع القيادات والعاملين بهذه الشركة الوطنية بعد نجاحها فى تحقيق إنجاز جديد تمثل فى الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشغيل للجزء الأول من شبكة الغاز الطبيعى لإمارة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة





وذلك ضمن توجه وزارة البترول المصرية الداعم لتواجد شركات القطاع خارج مصر ويشمل مجال أعمال المشروع أعمال التصميم والتوريد والتنفيذ والتشغيل لخط الغاز الطبيعى لصالح شركة أدنوك للتوزيع.





وقال " أبو جاد " فى بيان له اصدره اليوم ان شركة بتروجت المصرية اصبحت واحدة من أهم الشركات المصرية الوطنية التى تقوم بتنفيذ اعمال كبيرة محليا واقليميا وعربيا وافريقيا معربا عن سعادته الغامرة بالنجاحات التى تحققها هذه الشركة مؤكدا ان الفضل الأول فى تحقيق الانجازات الكبرى داخل قطاع البترول المصرى بجميع شركاته وهيئاته يرجع ليس للدعم الكبير من الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذا القطاع الناجح والواعد ولكن لمتابعته المستمرة لاداء هذا القطاع.





وأكد النائب حسين أبو جاد ان الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية لايمكن ان ينسوا ابدا ان الرئيس السيسى هو أول قائد مصرى يقود المفاوضات مع الشريك الاجنبى فى بعض المشروعات البترولية بنفسه لدرجة ان المفاوض المصرى فى قطاع البترول تعلم من القائد الرئيس السيسى فنون التفاوض بما يحقق اكبر فائدة ممكنة لصالح مصر فى مختلف المشروعات البترولية الكبرى.





ووجه الشكر والتقدير لقطاع البترول على أدائه الاحترافى والمهنى ونجاحه فى تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف.





كما أشاد النائب حسين أبو جاد باداء قطاع البترول بجميع شركاته خلال المواجهة الشاملة للدولة مع فيروس كورونا المستجد مؤكدا ان قطاع البترول نجح فى مواجهة فيروس كورونا وأكبر دليل على ذلك استمرار جميع الابطال بهذا القطاع داخل مختلف مواقع العمل والانتاج بدليل ان مصر لم تواجه اى ازمات لنقص اى منتج من المنتحات البترولية.





وكان المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت قد أكد خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة خلال شهر مارس الماضى، أن الشركة نجحت خلال عام 2019 فى ترسيخ تواجدها على المستويين المحلى والإقليمى، مؤكدة على مكانتها كذراع تنفيذى لقطاع البترول المصرى داخل وخارج مصر، وذلك من خلال تبنيها سياسة جديدة لتنفيذ رؤية وزارة البترول الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للقطاع بشكل خاص وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030 بصفه عامة، وأضاف أنها نفذت إستراتيجية عمل مرنة وطموحة تضمنت فى مقدمة أولوياتها المشاركة الفاعلة فى تنفيذ المشروعات القومية لوزارة البترول كما اتاحت تلك الاستراتيجية فتح مجالات عمل جديدة لمشاركة قطاع البترول ممثلًا فى شركة بتروجت فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية للدولة المصرية بالاضافة إلى تنفيذ المشروعات البترولية خارج مصر فى عدة دول عربية.





وأوضح أنها حققت خلال عام 2019 حجم تعاقدات غير مسبوق فى تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها بقيمة 46 مليار جنيه بزيادة نسبتها 15% عن عام 2018، لافتا إلى أن حجم أعمالها من المشروعات الجارية خلال العام بلغ نحو 137 مشروعًا داخل وخارج مصر، وأن ابرز المشروعات التى ساهمت فى عمليات تنفيذها داخل مصر فى صناعة البترول والغاز كل من مشروع المحطة البرية لتنمية حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعى فى مرحلتها لثانية ومشروع المصرية للتكرير بمسطرد إضافة إلى مشروعات مجمع إنتاج البنزين عالى الاوكتين بأسيوط وتوسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية ومحطات حقول إنتاج الغاز بغرب دلتا النيل وشمال الإسكندرية ومستودعات سوميد وسونكر لتخزين البترول بالعين السخنة إضافة إلى مساهمتها فى العديد المشروعات القومية والتنموية لصالح الدولة من أهمها مشروعات مجمعى الأسمدة الفوسفاتية والازوتية بالعين السخنة، ومشروعات أنفاق قناة السويس وازدواج نفق الشهيد أحمد حمدى 2 ومشروع إنشاء مدينة العلمين الجديدة وتنفيذ أعمال الشبكة الخاصة بمحطة التبريد المركزى بالعاصمة الإدارية وتطوير الطريق الدائرى الأوسطى وإعادة تأهيل رصيف الحاويات بميناء دمياط.