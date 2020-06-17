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برلمان

بيان عاجل لشكر الحكومة والقيادة السياسية على مدينة السويس الجديدة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:04 م
النائب عبد الحميد
النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس
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ماجدة بدوى
قدم النائب عبد الحميد كمال صباح اليوم بيان عاجل الى رئيس مجلس النواب استنادا واعمالًا لنص المادة (134) من الدستور و المادة ( 197) من اللائحة الداخلية من أجل شكر القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان على اتخاذ الإجراءات الفعلية لإنشاء مدينة السويس الجديدة.
 
وأضاف كمال فى بيان صحفى له :" استقبلنا أمس الثلاثاء 16 يونيو وأثناء انعقاد الجلسة العامة للبرلمان بالبدء في الإجراءات التنفيذية لإنشاء مدينة السويس الجديدة بمنطقة رأس الأدبية وعلى مساحة 58 فدان لتكون إضافة حضارية يستحقها شعب السويس البطل وتكون " مدينة السويس الجديدة " ضمن الواقع والإنجازات مع غيرها من المدن الجديدة التى تم بنائها فى المحافظات وما تشهده بلادنا من تعمير ونهضة ..
 
وتابع النائب: "إعمالا لمبادئ التقاليد الموضوعية البرلمانية برجاء توجيه هذا البيان للشكر والتقدير المثمن للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار وفي الأول التقدير المثمن والغالي لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية " عبد الفتاح السيسي " لاستجابته لمطالب شعب السويس التى تقدمنا بها عبر ادواتنا البرلمانية ومناقشة وزير الإسكان والخطابات المباشرة للقيادة السياسية و نجاح زيارة رئيس الوزراء للسويس فى فبراير 2019 والتي شهدت مناقشات جادة من جانبنا حول مدينة السويس الجديدة.
 
واختتم النائب " أن استجابة رئيس الجمهورية والحكومة تؤكد على الاهتمام بتطوير بلادنا وإدخال الفرحة على المصريين وفى القلب أبناء السويس".
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