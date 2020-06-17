المهن التعليمية تشكل غرفة عمليات لمتابعة أحوال المعلمين في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات

قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ، ويترأس غرفة العمليات خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.





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وتتولى غرفة العمليات بالنقابة العامة متابعة أحوال المعلمين داخل اللجان وفي الاستراحات والوقوف على توفير كل اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات ، وذلك عن طريق التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بمختلف أنحاء الجمهورية.





وأصدر نقيب المعلمين تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية بتوفير كل السبل الممكنة لمساعدة المعلمين على أداء مهمتهم بالشكل المطلوب والاطمئنان على الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المعلمين طوال فترة الامتحانات.









وتضمنت توجيهات النقيب لرؤساء الفرعيات التواصل مع مديريات الصحة والتعليم في المحافظات المختلفة بشكل مستمر من أجل متابعة أحوال المعلمين، وتوفير وسائل الراحة والأمان للمعلمين خلال فترة الامتحانات.



