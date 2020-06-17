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برلمان

برلمانى: نهاية "أردوغان" اقتربت بعد الانقسامات داخل الحزب الحاكم بتركيا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:05 م
أردوغان
أردوغان
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فريدة محمد

أكد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب ان سخرية أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم من إسراف عائلة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من خلال مشاركة النائب بحزب الشعب الجمهوري عبداللطيف شنر أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية بتغريدة سخر فيها من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعائلته بسبب الإسراف والحياة المرفهة التي يعيشونها هى دليل قاطع على ان نهاية النظام التركى اقتربت.

وقال " الحناوى " فى بيان له اصدره اليوم ان قول النائب التركى بالنص فى تغريدته " هذه عائلة أردوغان! قصور وشاليهات.. حياة فاخرة وإسراف فائق.. غال جدًا جدًا.. هذا البلد لم يدفع هذا الثمن الباهظ من أجل أي عائلة من قبل " مؤكدا ان هذه الكلمات تؤكد ان النظام الارهابى التركى ممثلا فى سلطان الدم والارهاب تفرغ لإقامة القصور الفاخرة له ولعائلته كما تفرغ للعمليات الارهابية والاجرامية داخل الاراضى الليبية.

وأكد النائب محمد هانى الحناوى ان وصول الامور داخل تركيا الى هذا الحد وكشف خطايا وكوارث النظام التركى الارهابى علنا امام الرأى العام التركى والعالمى يؤكد ان نهاية رجب طيب اردوغان اقتربت بعد حالة الانقسامات والانشقاقات داخل صفوف الحزب الحاكم بتركيا والتحاق عدد من أعضائه وكوادره بصفوف المعارضة التركية احتجاجا على الخطايا الكارثية للنظام التركى.

متوقعا الا يرحل نظام ورموز اردوغان الا بعد محاكمهم على ماارتكبوه من جرائم ارهابية وإجرامية وعمليات قتل وابادة للأبرياء داخل عدد من الدول العربية وايضا داخل الدولة التركية التى حولها اردوغان الى سجن كبير لكل المعارضين لسياساته.
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