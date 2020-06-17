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تكنولوجيا

بسعر خيالي.. بوسطن ديناميكس تطرح كلبها الآلي الشهير للبيع..فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:16 م
بوسطن ديناميكس تطرح
بوسطن ديناميكس تطرح كلبها الآلي سبوت للبيع
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شيماء عبد المنعم
استغرقت شركة بوسطن ديناميكس Boston Dynamics، ربع قرن لإطلاق أول منتج تجاري لها، إذ طرحت شركة تصنيع الروبوتات اليوم، أول روبوت آلي من إنتاجها للبيع. 

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، بدأت شركة بوسطن ديناميكس الأمريكية والمعروفة بأنشتطتها واختراعتها في مجال الروبوتات العسكرية،إطلاق أول روبوت رباعي الأرجل والذي يدعي سبوت Spot، للبيع على نطاق واسع. 


وتسمح بوسطن ديناميكس حاليًا، بعد سنوات من تطوير سبوت Spot، لأي شركة أمريكية بشراء الروبوت شبيه الكلب بسعر  74.500 ألف دولار أمريكي، بلونين الأسود والأصفر، وذلك للبيع بكميات محدودة في إطار برنامج المتبني المبكر. 

ووفقا للشركة الأمريكية، تم توفير نحو 150 روبوتا آليا للشركات ومرافق البحث في ذلك البرنامج المبكر، وحصل هذا الروبوت على الكثير من الاهتمام على مستوى العالم، من مواقع البناء إلى التباعد الاجتماعي في متنزه سنغافورة. 

ويعد سبوت Spot الروبوت الأكثر تقدما في العالم، حيث يستطيع الروبوت الآلي ذات الأربع الذهاب إلى أي مكان يمكن للإنسان أو لا يمكنه الوجود فيه، حيث من ضمن الوظائف التى يستطيع أدائها هو الذهاب إلى الأماكن الوعرة التى لايستطيع الإنسان الوصول إليها. 

ويعمل الروبوت والذي يتم التحكم به عن بعد، حاليا على المسح وجمع البيانات، وقد شهدت عمليات النشر التجريبية رسم خرائط ثلاثية الأبعاد لمواقع البناء والبحث عن أخطاء الماكينات في منصات النفط البحرية، إلى جانب مساعدة المستشفيات على ‘جراء اختبارات لمرضى فيروس كورونا المستجد، وبالإضافة إلى العمل مع الشرطة في الكشف عن المتفجرات.

الجدير بالذكر أن السلطات السنغافورية، استخدمت ربوت الكلب سبوت Spot، لأول مرة في متنزه مركزي لمراقبة المساحات الخضراء في البلاد خلال حالة فترة الإغلاق المفروضة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقد زود الروبوت ذات الأربع أرجل، بكاميرات وأدوات تحليلية تستخدم لتقدير عدد الأشخاص زوار الحديقة، يحتوي على مستشعرات مدمجة لإيقاف التصادمات، وله القدرة على عبور التضاريس الوعرة في الحدائق.
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