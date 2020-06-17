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برلمان

يسبب رفع الضغط والسكر.. صحة البرلمان تحذر من مخاطر استخدام عقار ديكساميثازون بدون روشتة طبية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:11 م
عقار ديكساميثازون
عقار ديكساميثازون
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معتز الخصوصى
قال النائب عصام القاضى، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان إننا لا نلجأ إلى العلاج بالكورتيزون إلا فى حالات معينة، وحينما يتم أخذه يكون له استخدامات معينة فى حالات معينة.

وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لا يجب أن يأخذ المصاب بفيروس كورونا عقار ديكساميثازون وحده بدون إشراف طبى، لأن ذلك قد يتسبب له فى مخاطر مثل رفع الضغط والسكر.

وأكد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أن الكورتيزون يفرز بشكل طبيعى، إلا أنه يتم تنشيط الكورتيزون إلا فى حالات معينة، ثم يتم سحبه بطريقة معينة.

وكان قد قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عقار ديكساميثازون متواجد في بروتوكول العلاج من فيروس كورونا.

وأضاف خالد مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تجربة العزل المنزلي حققت نتائج إيجابية في مصر، ويتم تطبيقها في أنحاء العالم.

وتابع: " تم توجيه رسمي للصيدليات بصرف عقار ديكساميثازون بروشتة طبية".

وأكمل خالد مجاهد: "يتم صرف الدواء بروشتة ويتم استخدامه داخل المستشفى ولا يصح أن يستخدمه أي مواطن من تلقاء نفسه".

ولفت خالد مجاهد: "لا داعي للتكالب على الصيدليات وسيتم إصدار توجيه الصيدليات بعدم صرف الدواء إلا بروشتة رسمية".

ولفت خالد مجاهد إلى أن "وزيرة الصحة وجهت الشكر لكافة الأطقم الطبية على ما يبذلونه لخدمة المصابين بفيروس كورونا".
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