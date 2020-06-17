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أخبار البلد

اتحاد المهن الطبية: فتح الاشتراك في مشروع العلاج فترة استثنائية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:16 م
صدى البلد
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محمد غالي
قرر اتحاد المهن الطبية فتح الاشتراك بمشروع علاج الأطباء (فترة استثنائية ) بسبب الظروف الراهنة من يوم 16-6-2020 الي 30 - 6 - 2020 علي أن تبدأ الاستفادة من يوم الاشتراك وتنتهي اخر ديسمبر 2020.

وأوضح الاتحاد، ان  التواصل عن طريق الواتس علي الارقام المرفقة من الساعة 9 الي الساعة 3 يوميا عدا الجمعة والسبت والاجازات الرسمية كما يمكن التواصل مع ادارة المشروع بالمقر الرئيسي 27954010 - 27961101 - 27940487 أو فرع مدينة نصر 24703044 - 24703046 في نفس المواعيد.

طرق الاشتراك بمشروع العلاج باتحاد المهن الطبية:
 
تجديد الاشتراك:

أولًا : الاشتراك عن طريق خدمة فوري :

وذلك للاعضاء الذين لم يجددوا اشتراك المشروع لعام 2020 وكان اخر اشتراك لهم 2019 يمكن التجديد عن طريق فوري دون اضافة او حذف للمستفيدين حيث يتم التجديد لكل المستفيدين المشتركين لعام 2019 ( يمكن التواصل عن طريق الواتس برقم 01011277736 والخطوات موضحة في المرفقات )
أو التوجه الي مقرات المشروع

ثانيا : الاشتراك عن طريق موقع المشروع :
التجديد للاعضاء الذين لم يجددوا اشتراك المشروع لعام 2020 يمكن التجديد واضافة او حذف مستفيدين من خلال بوابة مشروع العلاج http://muhealthplan.com/ ( ويمكن التواصل عن طريق الواتس علي رقم 01050684422 
أو التوجه الي مقرات المشروع

اضافة مستفيدين للاعضاء المجددين لعام 2020
لا بد من الحضور الي مقرات المشروع لعمل الاضافات المطلوبة مع احضار صورة شخصية للمستفيد وكارنيه العضو واثبات قرابة للمستفيد

الاشتراك لأول مرة في مشروع العلاج
الاعضاء الذين سيشتركون في المشروع لاول مرة ( سيتم طباعة استمارة الاشتراك المرفقة او عمل نموذج مشابه وملء البيانات المطلوبة حسب الخطوات موضحة في المرفق وارسالها عن طريق الواتس 01050683833 
أو الحضور الي مقرات المشروع لاتمام عملية الاشتراك

ملحوظة هامة
بالنسبة للاعضاء خارج محافظات القاهرة والجيزة يتم انهاء كافة اجراءات الاشتراكات في مقرات المشروع بالمحافظة

التواصل علي الارقام الموضحة عن طريق الواتس في مواعيد العمل من الساعة 9 ص الي 3 ظهرا فقط .
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