تسليم 7 آبار نشو للأهالي المستحقين بقرية حلازين غرب مدينة مرسى مطروح





أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسي مطروح تسليم 7 ابار نشو لاهالي قرية حلازين الممولة من ادارة تنمية القرية بالمحافظة ضمن خطة 2020/2019 من خلال اللجنة المشكلة بقرار محافظ مطروح رقم 166 لسنة 2020.









واضاف ان اللجنة قامت بإجراء المعاينات حتي استلام الابار وتسليمها للاهالي عن طريق تنمية القرية بمجلس المدينة والتنمية المستدامة الجهة المنفذة وعضوية مديرية الزراعة.









وأشار عبد الرازق أنه تم تسليم 7 آبار بقرية حلازين للمتقدمين طبقًا للشروط والضوابط المتبعة بانشاء الابار تنفيذ مركز التنمية المستدامة تحت إشراف إدارة تنمية القرية بالمحافظة ومتابعة ميدانية من تنمية القرية بمجلس المدينة ومديرية الزراعة.





وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح بانه سيتم خلال الفترة القادمة تسليم الابار التي انتهي منها مركز التنمية المستدامة للمتقدمين من الاهالي بالقري التابعة لمدينة مرسي مطروح ضمن خطة 2019 /2020 .