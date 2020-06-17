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بين الناس

من منطقة عشوائية إلى مزار سياحي.. شاهد آخر إنجازات تطوير منطقة عين الصيرة.. صور

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:37 م
تطويرات عين الصيرة
تطويرات عين الصيرة
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ميرنا محمود - عمرو سيد
تنفذ محافظة القاهرة مخطط تطوير منطقة عين الصيرة، لإعادتها مرة أخرى كمنطقة جذب سياحى وإعادة الواجهة الحضارية للمنطقة.

وجاء ذلك  بعد جولات تفقدية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي و رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى جعلت من منطقة عين الصيرة مزار سياحي بعد ان كانت منطقة عشوائية  من الدرجة الاولي 

و رصدت عدسة صدي  البلد  اعمال التطوير بمنطقة عين الصيرة  والتى تقع بالقرب من سور مجرى العيون.


يذكر ان تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات التنموية بمنطقة عين الصيرة و تطوير محاور شرق القاهره بالاضافة الى  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء و  زيارته محور الفريق إبراهيم العرابي، و أعمال مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة والمناطق المحيطة، وبصحبته وزراء: السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ومسئولو الهيئة الهندسية. 

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وكلف مصطفى مدبولى بتكثيف العمل في المشروع؛ من أجل سرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير في أقرب وقت، كما وجه باستمرار العمل بكامل طاقته، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية العمال من فيروس كورونا. 

و يشمل التطوير ان يتم ضم  مطاعم وكافيتريات، وقسم شرطة، وشرطة السياحة والآثار، ومسرحًا مفتوحًا، والمتحف القومي للحضارة، وأماكن انتظار سيارات، إلى جانب إقامة عدد من الفنادق
من منطقة عشوائية إلى مزار سياحي.. شاهد آخر إنجازات تطوير منطقة عين الصيرة.. صور
من منطقة عشوائية إلى مزار سياحي.. شاهد آخر إنجازات تطوير منطقة عين الصيرة.. صور
من منطقة عشوائية إلى مزار سياحي.. شاهد آخر إنجازات تطوير منطقة عين الصيرة.. صور
من منطقة عشوائية إلى مزار سياحي.. شاهد آخر إنجازات تطوير منطقة عين الصيرة.. صور
من منطقة عشوائية إلى مزار سياحي.. شاهد آخر إنجازات تطوير منطقة عين الصيرة.. صور
من منطقة عشوائية إلى مزار سياحي.. شاهد آخر إنجازات تطوير منطقة عين الصيرة.. صور
من منطقة عشوائية إلى مزار سياحي.. شاهد آخر إنجازات تطوير منطقة عين الصيرة.. صور
من منطقة عشوائية إلى مزار سياحي.. شاهد آخر إنجازات تطوير منطقة عين الصيرة.. صور
من منطقة عشوائية إلى مزار سياحي.. شاهد آخر إنجازات تطوير منطقة عين الصيرة.. صور
من منطقة عشوائية إلى مزار سياحي.. شاهد آخر إنجازات تطوير منطقة عين الصيرة.. صور
من منطقة عشوائية إلى مزار سياحي.. شاهد آخر إنجازات تطوير منطقة عين الصيرة.. صور
من منطقة عشوائية إلى مزار سياحي.. شاهد آخر إنجازات تطوير منطقة عين الصيرة.. صور
من منطقة عشوائية إلى مزار سياحي.. شاهد آخر إنجازات تطوير منطقة عين الصيرة.. صور
من منطقة عشوائية إلى مزار سياحي.. شاهد آخر إنجازات تطوير منطقة عين الصيرة.. صور
من منطقة عشوائية إلى مزار سياحي.. شاهد آخر إنجازات تطوير منطقة عين الصيرة.. صور
من منطقة عشوائية إلى مزار سياحي.. شاهد آخر إنجازات تطوير منطقة عين الصيرة.. صور
من منطقة عشوائية إلى مزار سياحي.. شاهد آخر إنجازات تطوير منطقة عين الصيرة.. صور
من منطقة عشوائية إلى مزار سياحي.. شاهد آخر إنجازات تطوير منطقة عين الصيرة.. صور
من منطقة عشوائية إلى مزار سياحي.. شاهد آخر إنجازات تطوير منطقة عين الصيرة.. صور
من منطقة عشوائية إلى مزار سياحي.. شاهد آخر إنجازات تطوير منطقة عين الصيرة.. صور
من منطقة عشوائية إلى مزار سياحي.. شاهد آخر إنجازات تطوير منطقة عين الصيرة.. صور
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