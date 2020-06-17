من منطقة عشوائية إلى مزار سياحي.. شاهد آخر إنجازات تطوير منطقة عين الصيرة.. صور

تنفذ محافظة القاهرة مخطط تطوير منطقة عين الصيرة ، لإعادتها مرة أخرى كمنطقة جذب سياحى وإعادة الواجهة الحضارية للمنطقة.





بعد جولات تفقدية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي و رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى جعلت من منطقة عين الصيرة مزار سياحي بعد ان كانت منطقة عشوائية من الدرجة الاولي وجاء ذلكالصيرة





و رصدت عدسة صدي البلد اعمال التطوير بمنطقة عين الصيرة والتى تقع بالقرب من سور مجرى العيون.









يذكر ان تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات التنموية بمنطقة عين الصيرة و تطوير محاور شرق القاهره بالاضافة الى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء و زيارته محور الفريق إبراهيم العرابي، و أعمال مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة والمناطق المحيطة، وبصحبته وزراء: السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ومسئولو الهيئة الهندسية.





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وكلف مصطفى مدبولى بتكثيف العمل في المشروع؛ من أجل سرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير في أقرب وقت، كما وجه باستمرار العمل بكامل طاقته، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية العمال من فيروس كورونا.





و يشمل التطوير ان يتم ضم مطاعم وكافيتريات، وقسم شرطة، وشرطة السياحة والآثار، ومسرحًا مفتوحًا، والمتحف القومي للحضارة، وأماكن انتظار سيارات، إلى جانب إقامة عدد من الفنادق