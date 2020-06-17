فرج عامر يطالب بإطلاق اسم علي عبد العال على إحدى قاعات مجلس النواب

تحدث المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، مستعرضا تقييمه لأداء المجلس خلال مدة عمله الماضية.





وشدد عامر، في كلمته، على أهمية ما قام به المجلس لصالح استقرار الوطن وسلامة المواطن، ودعم خطة تنمية الدولة وتعزيز البنية التشريعية المصرية، لافتا إلى أن إنجازات المجلس تفوق أي برلمان سابق، وادينا مهتمنا أمام الله والوطن.





وطالب عامر، بضرورة إطلاق اسم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أحد قاعات المجلس، عرفانا بدوره في قيادة المجلس، وتحليه بالحكمة والصبر واحتواء الجميع.





وانعقدت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالي الجديد 2020/2021،والتى بلغت نحو مليار و606 مليون جنيه.