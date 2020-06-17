تداعيات حادث الاعتداء على الطبيب عبد الناصر محمد علي

تؤكد نقابة الأطباء ضرورة تلقى المعتدين على الأطباء- وباقى الطاقم الطبى - للجزاء العادل والعقوبة الرادعة لهذه الحوادث باستسهال البعض تفريغ شحنة الغضب والحزن في من يحاول التصدى للوباء وتخفيف آلام المرضى فى هذه الفترة الحرجة.

ويؤكد مجلس نقابة الأطباء على كامل تعطفه وتعازيه لضحايا كورونا من الشعب المصري، فنحن جزء لا يتجزأ منه، ولكننا في نفس الوقت نرفض رفضا قاطعًا أن تتحول كل حادثة وفاة في جائحة حصدت أرواح الآلاف حول العالم سببًا للاعتداء على الأطباء والأطقم الطبية، ونرفض اعتبار الوفاة ..أو عدم وجود مكان لحجز المريض ..أو عدم وجود أسرة عناية مركزة.. في ظل وجود ضغط شديد على المنظومة الصحية حاليًا ، مبررًا لقبول التصرفات العدوانية "المشينة" من قبل البعض.





يأتى هذا على خلفية حادث الاعتداء الذى وقع مؤخرا على الدكتور عبد الناصر محمد على بمستشفى القناطر صباح يوم 11 يونيو الماضى بعد وصول مريض يعاني من صعوبة شديدة في التنفس فى حالة "زرقة" مع أهله، وكانت أسرة العناية المركزة في مستشفى القناطر مشغولة بالكامل، لذلك تم وضع المريض على أكسجين بدون توافر عناية أو تنفس صناعي، وبعد قليل توفى لرحمة الله.





بعد الوفاة قامت أسرة المتوفي (والده وأخوه وزوجته) بالتعدي على الطبيب عبد الناصر محمد علي وأحدثوا به كدمات وسحجات كما تم تكسير مونيتور وجهاز صدمات القلب.





توجه الطبيب لقسم شرطة القناطر الخيرية وحرر محضر رقم 17453 لسنة 2020 جنح القناطر الخيرية، وتواصل مع النقابة العامة وتم توجيه محامي النقابة للحضور مع الطبيب.





قام أهل المتوفي بتقديم بلاغ كيدي ضد الطبيب عبد الناصر، بأنه هو الذي اعتدى عليهم بالضرب.





تم تحويل الطبيب والمعتدين للنيابة، وقد حضر مع الطبيب كلا من مدير المستشفى د.عمرو مصطفى و نائب مدير المستشفى د.سيد النحاس ، و قدم مدير المستشفى مذكرة بالتلفيات التي حدثت في المستشفى.





استمرت التحقيقات في النيابة حتى الساعة 7 مساء، وكانت هناك مطالبات من أطراف عديدة للطبيب بالتنازل، تعاطفا مع حالة الوفاة، وظل الطبيب في النيابة منتظرا للقرار حتى الساعة الثانية عشر ليلا، الذي أعلن بعد العديد من الاتصالات من جانب د.حسين خيري نقيب الأطباء . وفى تمام الساعة الثانية عشر مساء يوم الخميس 11/6/2020 ( ليلة الواقعة ) أصدرت النيابة العامة قرارها:

1- بإخلاء سبيل الطبيب من سراى النيابة

2- إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على الطبيب من المركز بكفالة 500 جنيه لكل منهم

3- تشكيل لجنة فنية من مديرية الشئون الصحية بالقليوبية للوقوف على حجم التلفيات بالمستشفى وتقديرها ماليًا





وإذ تشكر نقابة الأطباء إدارة مستشفى القناطر على موقفها المبدئي لحماية الطاقم الطبي بها ..





إلا أنه من الضروري في هذه الفترة الحرجة وجود حماية شرطية قوية للمستشفيات ، و سرعة إصدار تشريع فوري بتشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات.



