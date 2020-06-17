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بين الناس

تكدس المئات من المواطنين على صيدلية الإسعاف لصرف الأدوية المخصصة لعلاج فيروس كورونا.. فيديو وصور

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:59 م
صدى البلد
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سيد أحمد- ايهاب عيد
شاهدت اليوم صيدالة الاسعاف بشارع رمسيس بوسط القاهرة، تكدس المئات من المواطنين لصرف الأدوية المخصصة لعلاج المصابين بـ فيروس كورونا .



ولم يلتزم المواطنين بترك المسافات الامنية تجنبا للاصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩ " ومن اللافت للنظر ايضا ظهور بعض المواطنين غير مرتدين الكمامات .


واتخذت الدولة عددا من الإجراءات الوقائية لمنع التجمعات لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا.


كانت الحكومة قررت فرض ارتداء الكمامة لجميع العاملين بالأسواق والمحلات والبنوك والمنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة، وعلى جميع من يستقلون وسائل النقل الجماعية الحكومية أو الخاصة.

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تكدس المئات من المواطنين على صيدلية الإسعاف لصرف الأدوية المخصصة لعلاج فيروس كورونا.. فيديو وصور
تكدس المئات من المواطنين على صيدلية الإسعاف لصرف الأدوية المخصصة لعلاج فيروس كورونا.. فيديو وصور
تكدس المئات من المواطنين على صيدلية الإسعاف لصرف الأدوية المخصصة لعلاج فيروس كورونا.. فيديو وصور
تكدس المئات من المواطنين على صيدلية الإسعاف لصرف الأدوية المخصصة لعلاج فيروس كورونا.. فيديو وصور
تكدس المئات من المواطنين على صيدلية الإسعاف لصرف الأدوية المخصصة لعلاج فيروس كورونا.. فيديو وصور
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