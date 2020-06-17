AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تضامنا مع الأمريكيين السود.. فنان فلسطيني في غزة يرسم لوحة جدارية ل فلويد.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:42 م
فنان فلسطيني في غزة
فنان فلسطيني في غزة يرسم لوحة جدارية للأمريكي جورج فلويد
Advertisements
هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "يورو نيوز" تقريرا بعنوان، فنان فلسطيني في غزة يرسم لوحة جدارية للأمريكي جورج فلويد.

ووفقا للتقرير، رسم الفنان الفلسطيني أيمن الحصري في غزة جدارية لجورج فلويد، أحد الأمريكيين السود، الذي أثار مقتله موجة احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة، بعد أن جثم شرطي على رقبته حتى الموت نهاية الشهر الماضي، خلال حادثة شهدتها مدينة مينيابوليس وخضّت العالم.

 ويقول أيمن الحصري إنه رسم فلويد حتى يعبر عن تضامنه مع الأمريكيين، ومكافحتهم العنصرية، ويضيف أن الصورة لم تكن لتعبر عن قوة مضمونها، دون التقاء يد بيضاء وأخرى سوداء حتى تشكلان قلبا يعبر عن التضامن، وعن كوننا جميعا بشر سواسية.

ووجهت جينا ، ابنة الامريكي جورج فلويد ضحية العنصرية في امريكا ، الشكر الى مغني الراب الامريكي كاني ويست بعد اعلانه تكفله بمصاريف دراستها الجامعية.

ونشرت ابنة جورج فلويد صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مكتوب عليها :" شكرا كاني ويست لتأمين مصاريفي الجامعية". 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتقال ابنة عمدة نيويورك لمشاركتها في الاحتجاجات

مقتل جورج فلويد.. العالم يتظاهر ضد العنصرية ووحشية الشرطة الأمريكية.. شاهد

دنيا سمير غانم تتضامن مع جورج فلويد: كلنا سواسية

رئيس وزراء بريطانيا عن اشتعال المظاهرات بـ لندن: للناس الحق في الاحتجاج

بـ32 مليون جنيه .. زوج كيم كاردشيان يتكفل بمصاريف ابنة فلويد مدى الحياة

تلهب المتظاهرين.. عمدة واشنطن تطالب ترامب بسحب القوات العسكرية من العاصمة

ترشيحاتنا

حكم من حلف على المصحف في شيء ورجع فيه .. أمين الفتوى يوضح

وافق الملك على طلبه.. قصة رفض الشيخ الشعراوي نقل مقام إبراهيم

بينهم الزمالك.. محمد فضل الله: يجوز اعتبار الـ13 ناديا منسحبين واستكمال الدوري

سلطنة عمان تسجل 810 إصابات جديدة بفيروس كورونا

غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة عدم ارتداء الكمامة.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون الأمراض المعدية

هل يوزع الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم على الورثة ؟.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموتوسكيل .. بن أفليك وحبيبته يتجولان في لوس أنجلوس.. صور

لو عايز تخس .. احذر تناول الجبن اللايت

حامل تكتشف إصابتها بنوع نادر من السرطان قبل ولادة طفلتها بيومين.. تعرف على قصتها