تضامنا مع الأمريكيين السود.. فنان فلسطيني في غزة يرسم لوحة جدارية ل فلويد.. فيديو

عرضت فضائية "يورو نيوز" تقريرا بعنوان، فنان فلسطيني في غزة يرسم لوحة جدارية للأمريكي جورج فلويد.
ووفقا للتقرير، رسم الفنان الفلسطيني أيمن الحصري في غزة جدارية لجورج فلويد، أحد الأمريكيين السود، الذي أثار مقتله موجة احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة، بعد أن جثم شرطي على رقبته حتى الموت نهاية الشهر الماضي، خلال حادثة شهدتها مدينة مينيابوليس وخضّت العالم.
ويقول أيمن الحصري إنه رسم فلويد حتى يعبر عن تضامنه مع الأمريكيين، ومكافحتهم العنصرية، ويضيف أن الصورة لم تكن لتعبر عن قوة مضمونها، دون التقاء يد بيضاء وأخرى سوداء حتى تشكلان قلبا يعبر عن التضامن، وعن كوننا جميعا بشر سواسية.
ووجهت جينا ، ابنة الامريكي جورج فلويد ضحية العنصرية في امريكا ، الشكر الى مغني الراب الامريكي كاني ويست بعد اعلانه تكفله بمصاريف دراستها الجامعية.
ونشرت ابنة جورج فلويد صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مكتوب عليها :" شكرا كاني ويست لتأمين مصاريفي الجامعية".