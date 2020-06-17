هبه عبد العزيز: التعايش مع كورونا يعود إلى أسباب اقتصادية

قالت هبة عبد العزيز ، مدير وحدة المرأه وقضايا المجتمع بأحد مراكز الدراسات، إن الصين أعلنت في تقرير منذ اسبوعين ان الموجه الثانية من فيروس كورونا قد تكون أشد خطرا من الموجة الأولى التى تخطوها .





وأضافت "عبدالعزيز" خلال حوارها ببرنامج "أخبار مصر" المذاع عبر الفضائية المصرية : "إننا حتى الآن لا نمتلك أي بحث أو دراسة تؤكد حقائق مدروسة للتخلص من فيروس كورونا الى الابد .





وأشارت مدير وحدة المرأة وقضايا المجتمع، إلى أن البحث العلمى يحتاج الى دراسة كبيرة وخاصة فى المجال الطبى حتى نتوصل الى علاج لمجابهة هذا الفيروس .





وتابعت أن عمل أي دراسة تستغرق شهر او اثنين قد يكون غير دقيق في نهايته، لافتة إلى أن هناك أبحاثا تستغرق سنوات وقد يتضح بعد ذلك أنها غير صحيحة في دراستها.



