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رياضة

بالأسماء.. 11 ممثلا عن أندية القاهرة بالقسم الثاني يحضرون اجتماع الجبلاية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:45 م
صدى البلد
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يسرى غازى
شهد اجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة مع رؤساء اندية المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني حضور ١١ من رؤساء وومثلى الاندية .

وحضر الاجتماع كل سمير موسي رئيس نادي الزرقا ومحمد الطويلة رئيس نادي النجوم ومعتز البطاوي المشرف علي الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا واحمد جوهر رئيس نادي المريخ ومحمد هلال رئيس نادي منتخب السويس واحمد الاحمر عضو مجلس ادارة نادي النصر ومجدي اسماعيل رئيس نادي كوكاكولا وطارق السعيد رئيس نادي الترسانة وحسام فتحي نائب رئيس نادي الداخلية ومحمد عناني عضو مجلس ادارة نادي القناة وعلاء عبدالعال ممثلا عن نادي الداخلية.

ومن المقرر ان يناقش الاجتماع استئناف مسابقة الدوري وتحديد عدد الفرق الهابطة للقسم الثالث واقتراحات الاندية بشان اللائحة ومطالب الاندية .

يذكر ان اجتماع الجبلاية مع ال ٦ أندية من مجموعة الصعيد امس الثلاثاء تناول بعض النقاط الخاصة عن اللائحة وتم مناقشة بند الثماني سنوات وأن الاتجاه العام الأقرب للتنفيذ أنه سيكون علي المنصب ويتكون مجلس إدارة الاتحاد من رئيس نائب الرئيس ٦ أعضاء وامرأة واحدة وسيتم فتح باب الترشح علي مقعد النائب .

كما تطرق الى انه سيتم انتخاب روابط الأندية والتي ستكون من ٧ أعضاء ٥ من يتم ترشيحهم من الأندية و ٢ يتم تعيينهم عن طريق مجلس إدارة الاتحاد .

وعن استئناف مسابقة الدوري جاء الحديث أن اتجاه الدولة هو استئناف المسابقة وان البداية ستأتي بالدوري الممتاز وأنه سيتم وضع خطة للإجراءات الاحترازية للقسم الثاني .

وأن هناك اتجاه داخل الاتحاد لتقليل عدد الهبوط للقسم الثالث أو الغاء الهبوط وان مجلس إدارة الاتحاد لا يرحب بإلغاء الموسم وصعود الاوائل للممتاز.
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