البرلمان يوافق على تعديلات قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء ،نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات والمقدم من ائتلاف دعم مصر.





وتفيد التعديلات بأن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الاستفتاءات والانتخابات خلال 5 أيام من تاريخ استلامها سائر أوراق اللجان العامة مضافًا إليها يومًا واحد في حال التقدم بتظلمات لتكون جملة الميعاد المحدد لإعلان النتائج هي 6 أيام من تاريخ استلام الهيئة لسائر أوراق اللجان العامة فيما ألغيت المادة المستحدثة بتعديلات دعم مصر، لاسيما وأنها موجودة بالفعل.





وتضمن مشروع القانون النص على أن يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات النص الآتي: مادة (11)- الفقرة الأولى: يُعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة.



