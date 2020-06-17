%68 من قراء صدى البلد يؤيدون فرض غرامات على إلقاء الكمامات في الشوارع

أجرى موقع صدى البلد الإخباري استطلاعا للرأي حول موقف القراء من فرض غرامات لإلقاء الكمامات والقفازات المستعملة فى الشوارع؟





وعبر 74% عن تأييدهم للمقترح، بينما رفضه 13% من القراء، وأبدى 13% عدم اهتمامهم بهذا الشأن .





النفايات الطبية الموجودة بالشارع أشد خطرا من الموجودة بالمستشفيات، حيث يوجد في الأخيرة عمال وممرضون مدربون على التعامل معها بجانب وجود أماكن مخصصة لها ومحرق داخل كل مستشفى يتم حرق النفايات فيه دوريا. و قد قال النائب سامي المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنالموجودة بالشارع أشد خطرا من الموجودة بالمستشفيات، حيث يوجد في الأخيرة عمال وممرضون مدربون على التعامل معها بجانب وجود أماكن مخصصة لها ومحرق داخل كل مستشفى يتم حرق النفايات فيه دوريا.









عمال القمامة غير مدربين على التعامل مع هذه النفايات، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر كما يعرض حياة المواطنين أيضا لخطر انتقال العدوى والإصابة بفيروس كورونا. أما نفايات الشارع، فأوضح المشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن خطورتها تتمثل في انتشارها الواسع وعدم وجود التوعية والرقابة اللازمتين للسيطرة عليها، كما أنغير مدربين على التعامل مع هذه النفايات، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر كما يعرض حياة المواطنين أيضا لخطر انتقال العدوى والإصابة بفيروس كورونا.



