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اقتصاد

%68 من قراء صدى البلد يؤيدون فرض غرامات على إلقاء الكمامات في الشوارع

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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أحمد علام
أجرى موقع صدى البلد الإخباري استطلاعا للرأي حول موقف القراء من فرض غرامات لإلقاء الكمامات والقفازات المستعملة فى الشوارع؟

وعبر 74% عن تأييدهم للمقترح، بينما رفضه 13% من القراء، وأبدى 13% عدم اهتمامهم بهذا الشأن . 

و قد قال النائب سامي المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن النفايات الطبية الموجودة بالشارع أشد خطرا من الموجودة بالمستشفيات، حيث يوجد في الأخيرة عمال وممرضون مدربون على التعامل معها بجانب وجود أماكن مخصصة لها ومحرق داخل كل مستشفى يتم حرق النفايات فيه دوريا.


أما نفايات الشارع، فأوضح المشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن خطورتها تتمثل في انتشارها الواسع وعدم وجود التوعية والرقابة اللازمتين للسيطرة عليها، كما أن عمال القمامة غير مدربين على التعامل مع هذه النفايات، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر كما يعرض حياة المواطنين أيضا لخطر انتقال العدوى والإصابة بفيروس كورونا.

وتابع النائب: "على أن يتم تفعيل هذه العقوبة بعد تخصيص أماكن لإلقاء هذه النفايات وتوفير آلية لجمعها من الشوارع دون الاعتماد على عمال القمامة، بجانب توعية المواطنين بخطورة النفايات وكيفية التخلص منها بشكل آمن.
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