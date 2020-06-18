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فيديو جراف

فيديو جراف.. خطة محاربة كورونا في لجان امتحانات الدبلومات الفنية

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:01 م
تعقيم اللجان
تعقيم اللجان
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ياسمين بدوي - اعداد منار شعبان
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعدادها لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2020 ، والتي من المقرر أن تبدأ امتحاناتها العملية يوم السبت 27 يونيو 2020 ، وتبدأ امتحانات التحريرية النظرية يوم 25 يوليو 2020.

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أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أنه نظرا للظروف الاستثنائية التي تشهدها مصر في الفترة الراهنة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لخطة الدولة الشاملة لحماية المصريين من اي تداعيات محتملة للجائحة، فقد تقرر عمل إجراءات إضافية لضمان تعقيم وتطهير اللجان وتأمين الطلاب وضمان حسن سير العملية التعليمية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن خطة الوزارة في مكافحة فيروس كورونا أثناء سير الامتحانات من خلال الفيديوجراف التالي.
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