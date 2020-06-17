أسعار الذهب في الخليج.. عيار 21 يسجل 182 ريالا سعوديا.. و18 بـ 153 درهما في الإمارات.. و24 بـ 17 دينارا في الكويت

يستعرض "صدى البلد" في التقرير التالي أسعار الذهب في الدول العربية، في الأسواق اليوم، الأربعاء الموافق 17- 6- 2020، وذلك عقب التغييرات الأخيرة في الأسعار.













- سجل جرام عيار 21 في السعودية 182.57 ريال سعودي





- في الإمارات الجرام عيار 18 سجل 153.21 درهم إماراتي





- الذهب في الكويت سجل الجرام عيار 24 منه 17.11 دينار كويتي









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سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال. يتأثروفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.





أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي: وفيما يلي نستعرضاليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (208.65 ريال سعودي) أي ما يعادل (55.62 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (191.26 ريال سعودي) أي ما يعادل (50,98 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (182.57 ريال سعودي) أي ما يعادل (48.67 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (156.49 ريال سعودي) أي ما يعادل (41,71 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (121.71 ريال سعودي) أي ما يعادل (32.44 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (104.32 ريال سعودي) أي ما يعادل (27.81 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,489 ريال سعودي) أي ما يعادل (1,730 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,461 ريال سعودي) أي ما يعادل (389.33 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (208,648 ريال سعودي) أي ما يعادل (55,617 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف علىلجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم





وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 24 (204.28 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55.62 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (187.26 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (50.98 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (178.75درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 48.67 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (153.21 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (41.71 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (119.17 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (32.44دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (102.14 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (27.81 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,353 درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 1,730 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,430 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (389.33 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (204,282 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55,617 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي. وفيما يلي نستعرضاليوم مقابل الدينار الكويتي.





ننشر أسعار الذهب الكويتي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-6-2020، حيث سجّل سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 14.97 دينار كويتي.





وتتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر اوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على اسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية.





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وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي.





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (17.11 دينار كويتي) أي ما يعادل (55.62 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.68 دينار كويتي) أي ما يعادل (50.98 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (14.97 دينار كويتي) أي ما يعادل (48.67 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.83 دينار كويتي) أي ما يعادل (41.71 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (9.98 دينار كويتي) أي ما يعادل (32.44 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.55 دينار كويتي) أي ما يعادل (27.81 دولار أمريكي)





اسعار الجنية الذهب 119.75 دينار كويتي أي ما يعادل 389.33 دولار امريكي





اسعار اوقية الذهب 532.02 دينار كويتي أي ما يعادل 389.33 دولار امريكي







