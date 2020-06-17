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رياضة

غير مستعدين بصورة كافية.. جوارديولا : قلق من الإصابات ولا أعرف حالة اللاعبين الفنية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:45 م
جوارديولا
جوارديولا
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عبدالله هشام
أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي انه سيحاول مع اللاعبين التكييف مع طبيعة جدول المباريات المزدحم خلال الفترة المقبلة بعد عودة المسابقة عقب توقفها علي خلفية انتشار فيروس كورونا في شهر مارس الماضي . 

وقال جوارديولا في تصريحات لموقع مانشستر سيتي : عاد اللاعبون الي الملعب بشكل جيد ولا نملك شكوك تجاه شئ علي الاطلاق لكننا مثل الاندية الاخري لا نعرف ماذا سيحدث . 


وأكمل : ثلاث اسابيع ونصف غير كافية للإستعداد لعودة المنافسات ولكن هذا الامر علي الجميع وسنشاهد مستوي الفريق ونحاول إجراء بعض التعديلات والتحسينات 

وأردف : اللاعبون يتدربون بشكل جيد لكن لا يمكنني الحكم علي مستواهم الفني حاليا واخشي ان يتعرضوا للاصابات قلق للغاية . 


وأختتم مدرب مانشستر سيتي تصريحاته قائلا : اللاعبون مستعدون لمباراة واحدة وليس اخري بعد ثلاث ايام او بعد اربعة ايام لسنا مستعدون لكل ذلك وسيكون هناك تدوير لجميع اللاعبين.
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