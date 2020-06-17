هبة عبد العزيز: الأحزاب السياسية نشطت فى التوعية خلال أزمة كورونا.. فيديو

قالت هبة عبد العزيز ، مدير وحدة المرأة وقضايا المجتمع بمركز الدراسات إن الأحزاب السياسية لها دور سياسى بجانب دورها التوعوى ..









وأضافت مدير وحدة المرأة وقضايا المجتمع بمركز الدراسات خلال استضافتها عبر قناة مصر الأولى ان الاحزاب السياسية قامت بجهود عظيمة فى ازمة كورونا بمد الأطقم الطبية والمستشفيات بالمستلزمات الوقائية ..





وأشارت إلى ان كافة الاطقم الطبية بذلت جهود جبارة فى أزمة فيروس كورونا المستجد ..









ولفتت هبة عبد العزيز ، إلى ان تنسيقية شباب الأحزاب مدت الأطقم الطبية بكافة مستلزماتها.



