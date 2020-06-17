AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هبة عبد العزيز: الأحزاب السياسية نشطت فى التوعية خلال أزمة كورونا.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:43 م
هبة عبد العزيز
هبة عبد العزيز
Advertisements
شيرين عادل
قالت هبة عبد العزيز ، مدير وحدة المرأة وقضايا المجتمع بمركز الدراسات إن الأحزاب السياسية لها دور سياسى بجانب دورها التوعوى ..  


وأضافت مدير وحدة المرأة وقضايا المجتمع بمركز الدراسات خلال استضافتها عبر قناة مصر الأولى ان الاحزاب السياسية قامت بجهود عظيمة فى ازمة كورونا بمد الأطقم الطبية والمستشفيات بالمستلزمات الوقائية ..

وأشارت  إلى ان كافة الاطقم الطبية بذلت جهود جبارة فى أزمة فيروس كورونا المستجد ..


ولفتت هبة عبد العزيز ، إلى ان تنسيقية شباب الأحزاب مدت الأطقم الطبية بكافة مستلزماتها.

وتابعت ، أن مؤسسات المجتمع المدنى بذلت جهودا كبيرة فى حملات التوعية لدى المواطن بأزمة فيروس كورونا ، وخطوات تفعيلالإجراءات الوقائية ضد الفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنسيقية شباب الأحزاب تطلق مبادرة للتضامن مع الأطباء حول العالم

تنسيقية شباب الأحزاب تدعو العالم إلى مساندة الأطقم الطبية..فيديو

بعد عامين من تأسيسها.. تنسيقية شباب الأحزاب مشاركة فعالة بـ السلطة التنفيذية وقيادة الحياة السياسية

تنسيقية شباب الأحزاب: هدفنا أن نكون حلقة وصل بين الشعب والجهات التنفيذية والتشريعية

بالتعاون مع الصحة.. تنسيقية شباب الأحزاب تطلق حملة "الوعي أمان" لدعم المراكز الطبية والمواطنين

لتوفير أدوية كورونا.. تنسيقية شباب الأحزاب: أنشأنا غرفة عمليات مركزية و19 فرعية لهذا الهدف

ترشيحاتنا

ببنطلون أحمر.. عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة غير تقليدية

على الشاطئ.. شاهد مي سليم بإطلالة صيفية مبهجة

غريب يا زمان.. فايزة أحمد تلقي نفسها أمام سيارة عمدا.. لهذا السبب

لو عايز تخس .. احذر تناول الجبن اللايت

فعال فى علاج كورونا ومصر تستخدمه.. كل ما تريد معرفته عن دواء ديكساميثازون

شكوى بالفيفا.. شرط وحيد يمكن الزمالك و١٢ ناديا من إيقاف قرار عودة الدورى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 إشارات تنذرك.. أعراض انخفاض السكر بالدم

لا تؤجل شراء السيارة إلى الغد.. تغييرات ضخمة يشهدها السوق المصري

للرجال والنساء.. نظام غذائي لزيادة الخصوبة وسرعة الحمل