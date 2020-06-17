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محافظات

بدء العمل بمستشفى "القلب والصدر الجامعي" لاستقبال حالات كورونا بالمنيا الجديدة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:07 م
مستشفى القلب والصدر
مستشفى "القلب والصدر الجامعي
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ايمن رياض
بدأت مستشفى المنيا الجامعي للقلب والصدر بالمنيا الجديدة عملها لعزل المصابين بفيروس كورونا، في إطار خطة الدولة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد،

وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لتشخيص الحالات حتى العزل وتقديم العلاج، ومتابعة المتعافين بعد شفائهم ومغادرتهم، أضافةً الى اتاحة أعمال البحث العلمي في هذا التخصص.

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يأتي هذا استمرارًا لتقديم جامعة المنيا خدماتها المجتمعية بما تمتلكه من كفاءات أطقمها الطبية، وقدراتها الاستيعابية بمستشفى القلب والصدر الجامعي والتي تصل إلى 80 سرير، خصص منهم 22 سرير للعناية الفائقة، وتم تزويدهم بـ 13 جهازًا للتنفس الصناعي.

وأكد الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أنه تم رفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات التأسيسية للمستشفى لاستقبال حالات العزل

 وكذلك تقديم كافة الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد، إلى جانب التواصل المستمر مع الوزارات المعنية والفرق والخبرات البحثية لمتابعة بروتوكولات العلاج المستحدثة بشكل دائم، وعمل المستشفى بكامل طاقتها للتيسير على المواطنين لتلقي الخدمة العلاجية.
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