محافظ الفيوم يتابع مع اللجنة المركزية موقف مكافحة فيروس كورونا ..صور

اجتمع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع أعضاء اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لاستعراض ومتابعة آخر التطورات والمستجدات بشأن مجابهة انتشار الفيروس، وذلك بحضور نائب المحافظ.
ورئيس جامعة الفيوم، ومدير أمن الفيوم، ورئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، ورئيس فرع الأمن الوطني بالفيوم، ورئيس فرع جهاز الأمن القومي بالفيوم، وعميد كلية طب الفيوم، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير المساعد، ووكيل وزارة الصحة بالفيوم، ومدير عام فرع التأمين الصحي.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول متابعة أخر المستجدات بشأن عدد المصابين بكل مركز من مراكز المحافظة، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرض، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، وأدوات الحماية الشخصية للأطقم الطبية بكافة المستشفيات وأماكن العزل على مستوى المحافظة، فضلًا عن الوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما تم استعراض الإجراءات التي تقوم بها مديرية الصحة بالمحافظة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصةً من حيث تطور متوسط الأعداد اليومية، من حالات الإصابة والتعافي بكل مركز من مراكز المحافظة، وانضباط الأطقم الطبية، وأليات العمل على توفير الدعم المطلوب في هذا الشأن.
أكد محافظ الفيوم خلال الاجتماع على استغلال مستشفى الجامعة بكامل طاقتها فيما يخص فرز وعزل وتشخيص وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، وكذا الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة بالمستشفيات ومواقع العزل التى حددتها المحافظة من خلال اللجان المتخصصة، ومنها الاسكان الاجتماعي بشدموه بمركز إطسا، والمركز الكشفي بعين السيليين، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات لتقديم الرعاية الكاملة والممكنة لمرضى فيروس كورونا.
كما أكد المحافظ على توفير المستلزمات الوقائية والأدوية والأجهزة الطبية اللازمة، ومتابعة الحالات المصابة أولًا بأول، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين في التعامل مع فيروس كورونا، وخاصةً ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوب اتباعها في هذا الصدد، إلى جانب العمل على رفع الروح المعنوية للأطقم الطبية من خلال الدعم النفسي.
وشدد محافظ الفيوم على المرور الدوري للجان الفرعية على المستشفيات ومواقع العزل للتأكد من التزام الأطقم الطبية بالنوبتجيات، والعمل على تقديم الخدمة المناسبة للمرضى وحسن معاملتهم، مشيرًا الى تواجد فرق المتابعة الميدانية التابعة للمحافظة داخل المستشفيات، ومؤكدًا على الاستفادة بكافة التخصصات الطبية بالأماكن المخصصة للعزل بشتى أنحاء المحافظة.
كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بالمرور الدوري على المستشفيات الخاصة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وآليات التخلص الآمن من النفايات الطبية، وكذا متابعة تقديم بروتكول وزارة الصحة في علاج المصابين، فضلًا عن التأكد من التزام المستشفيات الخاصة بتطبيق قرارات وزارة الصحة بشأن تكلفة العلاج مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المستشفيات المخالفة.
وخلال الاجتماع، وجه محافظ الفيوم السكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة، بإنذار أصحاب العقارات المخالفة المأهولة بالسكان لسرعة التقديم بطلبات التصالح، لافتًا الى اعداد حصر بكافة المتعدين والقائمين على أعمال البناء المخالف لاتخاذ اللازم حيالهم في إطار القانون، مؤكدًا على استمرار أعمال الإزالات الفورية لكافة التعديات وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية.