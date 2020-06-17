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محافظات

محافظ الفيوم يتابع مع اللجنة المركزية موقف مكافحة فيروس كورونا ..صور

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:17 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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نبيل أبو السعود
اجتمع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع أعضاء اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لاستعراض ومتابعة آخر التطورات والمستجدات بشأن مجابهة انتشار الفيروس، وذلك بحضور نائب المحافظ.

ورئيس جامعة الفيوم، ومدير أمن الفيوم، ورئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، ورئيس فرع الأمن الوطني بالفيوم، ورئيس فرع جهاز الأمن القومي بالفيوم، وعميد كلية طب الفيوم، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير المساعد، ووكيل وزارة الصحة بالفيوم، ومدير عام فرع التأمين الصحي.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول متابعة أخر المستجدات بشأن عدد المصابين بكل مركز من مراكز المحافظة، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرض، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، وأدوات الحماية الشخصية للأطقم الطبية بكافة المستشفيات وأماكن العزل على مستوى المحافظة، فضلًا عن الوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تم استعراض الإجراءات التي تقوم بها مديرية الصحة بالمحافظة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصةً من حيث تطور متوسط الأعداد اليومية، من حالات الإصابة والتعافي بكل مركز من مراكز المحافظة، وانضباط الأطقم الطبية، وأليات العمل على توفير الدعم المطلوب في هذا الشأن.

أكد محافظ الفيوم خلال الاجتماع على استغلال مستشفى الجامعة بكامل طاقتها فيما يخص فرز وعزل وتشخيص وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، وكذا الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة بالمستشفيات ومواقع العزل التى حددتها المحافظة من خلال اللجان المتخصصة، ومنها الاسكان الاجتماعي بشدموه بمركز إطسا، والمركز الكشفي بعين السيليين، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات لتقديم الرعاية الكاملة والممكنة لمرضى فيروس كورونا.

كما أكد المحافظ على توفير المستلزمات الوقائية والأدوية والأجهزة الطبية اللازمة، ومتابعة الحالات المصابة أولًا بأول، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين في التعامل مع فيروس كورونا، وخاصةً ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوب اتباعها في هذا الصدد، إلى جانب العمل على رفع الروح المعنوية للأطقم الطبية من خلال الدعم النفسي.

وشدد محافظ الفيوم على المرور الدوري للجان الفرعية على المستشفيات ومواقع العزل للتأكد من التزام الأطقم الطبية بالنوبتجيات، والعمل على تقديم الخدمة المناسبة للمرضى وحسن معاملتهم، مشيرًا الى تواجد فرق المتابعة الميدانية التابعة للمحافظة داخل المستشفيات، ومؤكدًا على الاستفادة بكافة التخصصات الطبية بالأماكن المخصصة للعزل بشتى أنحاء المحافظة. 

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بالمرور الدوري على المستشفيات الخاصة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وآليات التخلص الآمن من النفايات الطبية، وكذا متابعة تقديم بروتكول وزارة الصحة في علاج المصابين، فضلًا عن التأكد من التزام المستشفيات الخاصة بتطبيق قرارات وزارة الصحة بشأن تكلفة العلاج مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المستشفيات المخالفة.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ الفيوم السكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة، بإنذار أصحاب العقارات المخالفة المأهولة بالسكان لسرعة التقديم بطلبات التصالح، لافتًا الى اعداد حصر بكافة المتعدين والقائمين على أعمال البناء المخالف لاتخاذ اللازم حيالهم في إطار القانون، مؤكدًا على استمرار أعمال الإزالات الفورية لكافة التعديات وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية.
محافظ الفيوم يتابع مع اللجنة المركزية موقف مكافحة فيروس كورونا ..صور
محافظ الفيوم يتابع مع اللجنة المركزية موقف مكافحة فيروس كورونا ..صور
محافظ الفيوم يتابع مع اللجنة المركزية موقف مكافحة فيروس كورونا ..صور
محافظ الفيوم يتابع مع اللجنة المركزية موقف مكافحة فيروس كورونا ..صور
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