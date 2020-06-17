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مدير تحرير الأهرام: الإخوان لا ينطقون إلا الكذب.. وحينما تولوا الحكم سيطروا على الصحافة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:30 م
جماعة الإخوان الإرهابية
جماعة الإخوان الإرهابية
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ريهام فيكتور
قال جميل عفيفى ، مدير تحرير جريدة الاهرام ، إن اعضاء تنظيم جماعة الاخوان الارهابية دائما وابدًا ينطقون الكذب ويبررون افعالهم طوال الوقت ويدّعون الحرية والحريات.

واضاف جميل عفيفى ، عبر مداخلة هاتفية على فضائية اكسترا نيوز ، أن احمد مكى يتكلم عن حرية الصحافه والاعلام وقت حكم مرسي. 

واشار مدير تحرير جريدة الاهرام ،  الى ان وقت حكم مرسى قاموا بتغيير كل رؤساء التحرير ومجالس الادارات  فى الصحافة القومية الى اعضاء تنظيم جماعة الاخوان الارهابى على رأس كل المؤسسات.

وتابع  مدير تحرير جريدة الاهرام ، انه تم تمكين عدد كبير جدا داخل الصحف القومية للتعرف على كل من هو ضد جماعه التنظيم جماعة الاخوان الارهابية  ويتم استبعاده بشكل غير سليم.

واكد  مدير تحرير جريدة الاهرام ، انهم كانوا يحاولون عدم كتابه اى شئ ضد منظمة الارهاب، منوها الى ان حازم صلاح ابو اسماعيل كان يطارد الإعلاميين طوال الوقت. 
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