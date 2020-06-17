مدير تحرير الأهرام: الإخوان لا ينطقون إلا الكذب.. وحينما تولوا الحكم سيطروا على الصحافة

قال جميل عفيفى ، مدير تحرير جريدة الاهرام ، إن اعضاء تنظيم جماعة الاخوان الارهابية دائما وابدًا ينطقون الكذب ويبررون افعالهم طوال الوقت ويدّعون الحرية والحريات.
واضاف جميل عفيفى ، عبر مداخلة هاتفية على فضائية اكسترا نيوز ، أن احمد مكى يتكلم عن حرية الصحافه والاعلام وقت حكم مرسي.
واشار مدير تحرير جريدة الاهرام ، الى ان وقت حكم مرسى قاموا بتغيير كل رؤساء التحرير ومجالس الادارات فى الصحافة القومية الى اعضاء تنظيم جماعة الاخوان الارهابى على رأس كل المؤسسات.
وتابع مدير تحرير جريدة الاهرام ، انه تم تمكين عدد كبير جدا داخل الصحف القومية للتعرف على كل من هو ضد جماعه التنظيم جماعة الاخوان الارهابية ويتم استبعاده بشكل غير سليم.
واكد مدير تحرير جريدة الاهرام ، انهم كانوا يحاولون عدم كتابه اى شئ ضد منظمة الارهاب، منوها الى ان حازم صلاح ابو اسماعيل كان يطارد الإعلاميين طوال الوقت.