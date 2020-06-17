هذه أنت وهذا أنا لـ أدهم نابلسي في طريقها للمليون الرابع.. فيديو

من تحقيق المليون الرابع بعد مرور ايام قليلة على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.





الاغنية من كلمات والحان ادهم نابلسي ويقدمها باللهجة الاردنية ، بعد تقديمه في الفترة الاخيرة عدد من الاغاني باللهجة اللبنانية.





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وعلى الجانب الاخر تخطت اغنيته "بتعرف شعور" ٤٨ مليون مشاهدة بعد ثلاثة اشهر من طرحها.



