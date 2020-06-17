هذه أنت وهذا أنا لـ أدهم نابلسي في طريقها للمليون الرابع.. فيديو

اقتربت أغنية "هذه انتِ وهذا أنا" للفنان الاردني ادهم نابلسي من تحقيق المليون الرابع بعد مرور ايام قليلة على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.
الاغنية من كلمات والحان ادهم نابلسي ويقدمها باللهجة الاردنية ، بعد تقديمه في الفترة الاخيرة عدد من الاغاني باللهجة اللبنانية.
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وعلى الجانب الاخر تخطت اغنيته "بتعرف شعور" ٤٨ مليون مشاهدة بعد ثلاثة اشهر من طرحها.
وتقول كلمات الأغنية: "بتعرف شعور لمّا .. تلتقي صدفة بحدا .. ما بيشبه حدا .. لما فجأة تموت العجقة .. و وحدك تشوفا هدا .. مش عم بقدر افهم .. احساسي شو عم يعمل .. كلّما بقرر وقّف .. عم لاقي حالي مكمّل .. حالة ضياع .. احساسي بدو يرحلا .. و ما فيني قلو رجاع ..لأني بحبّا".