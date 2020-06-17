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برلمان

عبد العال: ورثنا دولة مفلسة ومشكلات.. وما تحقق ليس على قدر طموحات الشعب

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:37 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الاقتصاد المصري واعد قبل جائحة كورونا وبعدها.

وأشار خلال تعقيبه على كلمة النائب أحمد طنطاوي في مشروع الموازنة العامة للدولة - إلى أن الجهات الدولية أشادت بالاقتصاد المصري والإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية.  

وأوضح عبدالعال، أن إصلاحات الاقتصاد المصري تتفق والقواعد الدولية وأن هناك ثقة من الجهات المانحة للتمويل والإقراض.

وقال: "نستطيع أن نقول إن ما تم ليس على قدر طموحات الشعب المصري ولكن هناك جهودا مبذولة ومحاولات للإصلاح وهناك خطوات مهمة تم تحقيقها في عدد من الملفات وعلى رأسها التعليم".

ولفت إلى أننا لا بد أن لا ننسى أننا ورثنا دولة مفلسة وكل المشكلات الموجودة موروثة. 

وكان النائب أحمد طنطاوي قد وجه العديد من الانتقادات على الموازنة العامة للدولة مبديا اعتراضه عليها وعلى التقصير في عدد من الملفات.
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