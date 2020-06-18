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برلمان

برلمانى: استخدام عقار ديكساميثازون لعلاج كورونا دون إشراف طبى يسبب أعراضا جانبية

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:16 ص
عقار ديكساميثازون
عقار ديكساميثازون
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معتز الخصوصى
قال النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن الكورتيزون يستخدم فى بروتوكول علاج فى حالات معينة كدواء مضاد للإلتهابات ويقاوم السموم ، ويستخدم كمضاد للتفاعلات ضد السموم ، مشيرا إلى أنه يتم إستخدامه فى معظم دول العالم فى بعض الحالات.

وأشار مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مع انتشار فيروس كورونا أصبح كل مركز بحثى فى أى دولة بالعالم يجد دواء لفيروس كورونا يقوم بتجربته ، ولكن هذا لا يعنى أنه علاج لكورونا.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن إستخدام عقار ديكساميثازون المتواجد في بروتوكول العلاج من فيروس كورونا دون إشراف طبى كامل يؤدى إلى أعراض جانبية مثل رفع الضغط وحدوث اضطراب فى السكر، بالإضافة إلى تأثيره على هشاشة العظام.

وكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، قال إن عقار ديكساميثازون متواجد في بروتوكول العلاج من فيروس كورونا.

وأضاف خالد مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تجربة العزل المنزلي حققت نتائج إيجابية في مصر، ويتم تطبيقها في أنحاء العالم.

وتابع: " تم توجيه رسمي للصيدليات بصرف عقار ديكساميثازون بروشتة طبية".

وأكمل خالد مجاهد: "يتم صرف الدواء بروشتة ويتم استخدامه داخل المستشفى ولا يصح أن يستخدمه أي مواطن من تلقاء نفسه".

ولفت خالد مجاهد: "لا داعي للتكالب على الصيدليات وسيتم إصدار توجيه الصيدليات بعدم صرف الدواء إلا بروشتة رسمية".

ولفت خالد مجاهد إلى أن "وزيرة الصحة وجهت الشكر لكافة الأطقم الطبية على ما يبذلونه لخدمة المصابين بفيروس كورونا".
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