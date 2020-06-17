المحمول محظور.. اجتماع طارئ لوكيل تعليم الفيوم مع أعضاء لجنة إدارة امتحانات الثانوية العامة

عقد الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم ، إجتماعا بمسرح مديرية التربية والتعليم مع أعضاء لجنة إدارة امتحانات الثانوية العامة 2020 م بحضور فريق العمل بقسم شئون الطلبة والامتحانات، ومدير التعليم الثانوي بالمديرية.





وأكد وكيل تعليم الفيوم، على ضرورة الانضباط والالتزام بالمواعيد، والحفاظ على انضباط لجان الثانوية العامة.





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وشدد على ضرورة التأكد من اكتمال الإجراءات الاحترازية للتعقيم وتطهير اللجان يوميا، وارتداء جميع الطلاب والعاملين باللجنة للكمامة، والتعقيم الذاتي من بوابة التعقيم بمدخل باب اللجنة.

وطالب وكيل الوزارة بتنفيذ التباعد الاجتماعي المباشر، وتنظيم دخول الطلاب من الساعة الثامنة وحتى التاسعة صباحا بعد المسح الحراري للطلاب أثناء دخول اللجنة، والتأكد من عدم وجود التليفون المحمول أو أي وسائل إتصال أخرى