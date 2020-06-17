فلسطين تسجل 17 إصابة كورونا جديدة في الخليل

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا لمخالطي مصابين في مدينة الخليل وبلدة تفوح.





وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة بغزة ان المختبر المركزي فيها اجرى فحص لـ ١٩٨ عينة جديدة لفيروس كورونا خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية كانت جميعا سلبية، ولا اصابات جديدة في القطاع.





وأشارت في بيانها اليومي أن إجمالي عدد العينات المفحوصة بلغ ١١٩٥١ منها ١١٧٧٩عينة سلبية، و72 عينة إيجابية.





وأكدت عدد الحالات المتعافية بلغ 45 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة: 26 وتوفيت حالة واحدة فقط.





وأشارت الى أنها لا تزال تتابع الحالة الصحة لـ٣٦٢ مواطنا في سبعة مراكز للحجر الصحي وجميعهم بحالة صحية مطمئنة.

وانخفض بشكل كبير عدد المواطنين داخل مراكز الحجر الصحي في ظل إغلاق معبر رفح.



