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استشارى حالات حرجة يوضح مدى فاعلية علاج كورونا بالكورتيزون وأضراره.. وطرق الوقاية منه

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:57 م
علاج كورونا بالكورتيزون
علاج كورونا بالكورتيزون وأضراره
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هاجر إبراهيم
حذر الدكتور عمرو هلال، استشارى الرعاية المركزة والحالات الحرجة، إن البحث الذى نشر بالبارحة فى جامعة بالولايات المتحدة بشأن فعالية دواء به كورتيزون للوقاية من كورونا لا يجب على الجميع تناوله إلا بإشراف طبيب مختص.

وأضاف "هلال" خلال لقاء خاص ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن علاج الكورتيزون بدون استشارة أطباء مختصين يقوم بعمل آثار جانبية حادة، ومنها إرتفاع ضغط الدم وزيادة مرض السكرى وزيادة الوزن الملحوظ.

وتابع أن البحث الذى أقام فى الولايات المتحدة كان من أجل الحالات الحرجة فقط، منوها بعدم تناول أدوية وفيتامينات كثيرة وبدون إستشارة طبيب مختص.

وأشار إلى أن تناول أدوية كثيرة قد يأتى بالكثير من المضاعفات للجسم، مثل وجود التهابات بالمعدة وعدم الإتزان فى الجسم، متابعا أن البديل الوحيد له هو الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الإجتماعي وغسل اليدين جيدا وتطهيرها بانتظام.

وأفاد أن هناك نوعين من كورونا، الأول هو كورونا مصاحب بالتهاب رئوى ويعتبر من أخطر الأنواع، والآخر هو كورونا لا يصاحبها إلتهاب رئوى، ونسب الشفاء بها تكون بنسبة 88%.
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