استجابة لطلب أبوشقة.. البرلمان يعيد المداولة على بعض مواد قانون مجلس النواب

استجاب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال للمقترحات التي تقدم بها المستشار بهاء الدين ابوشقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية باعادة المداولة علي بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلات قانون مجلس النواب في المادة 11 والمادة 31 وتعديل المادة 18 وتعديل المادة 34 من قانون مجلس النواب.









وأكد الدكتور علي عبد العال ان التعديلات تستهدف تعديل النسب من 51% الي 50% وكذلك تعديل بعض المواد كما تم تعديلها في قانون مجلس الشيوخ حتى تكون المعاملة بالمثل .









وقال المستشار بهاء ابو شقة ان المجلس وافق في جلسته المنعقده 14 يونيو 2020 علي قانون مباشرة الحقوق السياسيه وقانون مجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات، لافتا إلى أنه عملا بحكم 172 من اللائحة الداخلية للمجلس يتقدم باعادة المداولة علي بعض المواد.









وأضاف أن تعديل المادة 31 جاء كالتالي: "يعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات"، موضحا أن التعديل يأتي اتساقا مع ما أقره المجلس في قانون الشيوخ.









وأشار ابوشقه إلى ان الماده 18 نصت على أن يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمة فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه .









وتسلم هذه الوسيلة الاليكترونية خلال 3 ايام شرط سداد الرسوم بدلا من النص القرص المدمج .









وتابع ابوشقة ان المادة 32 جاء فيها "كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية"، وهذه المادة ايضا اتساقا مع ما أقره المجلس في قانون الشيوخ .









وأكد عبد العال ان هذا التعديل لتحقيق المساواة بين اعضاء المجلسين الشيوخ والنواب.





مكافأة العضوية

واضاف ابوشقه الي التعديل المادة 36 يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور. وهذه الماده ايضا اتساقا مع ما اقره المجلس في قانون الشيوخ.







