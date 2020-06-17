محمد فرج: أعشق التمثيل منذ صغري ودوري في "برود أعصاب" مفاجأة

أكد الفنان الشاب محمد فرج أنه أنضم الي فريق عمل فيلم "برود أعصاب" بعد النجاح الكبير الذي حققه في برنامج "المهزراتية" والذي أذيع علي قناة النهار وحققَّ جماهيرية كبيرة في رمضان الماضي.

وأضاف محمد فرج أنه يهوي مهنة التمثيل منذ نعومة أظافره، منوها إلى أنه وجد ضالته حاليًّا في عالم التمثيل بعد نجاحه في مجال الإعلام والإعلانات مع النجم أحمد حلمي وأمينة خليل وغيرهم واكتساب شهرة كبيرة علي شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشار محمد فرج إلى أن "دوره" في العمل سيكون بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور، وسيقدَّم دور مختلف تمامًا عن شخصيته المتعارف عليها من خلال الفيديوهات التى يقدَّمها عبر صفحات السوشيال ميديا المختلفة وفي مجال الإعلام.

وقال إنه يقدم دور رئيسي في الأحداث ويجسد شخصية "عمرو" صاحب شركة تعمل في مجال التكنولوجيا و تصمم بمقاييس عام ٢٠٨٠ ويتعرض للنصب والاحتيال من بعض المواقع الإلكترونية التي تسيطر علي شركته.

والفيلم ينتمي الي نوعية افلام الرعب والخيال العلمي والفانتازيا.