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برلمان

حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب تدين انتهاكات المصريين في ترهونة الليبية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:09 م
تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب
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أحمد أيمن
أدانت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الانتهاكات التي تعرض لها المصريين العاملين في مدينة ترهونة الليبية على يد المليشيات الإرهابية التابعة لتركيا.

وقالت التنسيقية في بيان لها: "الحق في الحياة والأمان الشخصي هو أسمى حقوق الإنسان، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكافة المواثيق والأعراف الدولية، وإيمانًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة إرساء مبادئ حقوق الإنسان، فإن التنسيقية تدين بأشد العبارات ما حدث مع العمال المصريين من انتهاكات في ليبيا في مدينة ترهونة علي يد حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج".


وتابعت: "إذ تؤكد التنسيقية أن هذه الانتهاكات حدثت تحت أعين العالم أجمع، مما يعد ذلك إدانة واضحة لكافة المنظمات الحقوقية التي صمتت عن هذه الجريمة ضد الإنسانية، يأتي هذا بعد أيام من ‏إبداء السفارة الألمانية في ليبيا انزعاجها من تقارير عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء في ترهونة ودعوتها إلى تحقيق مستقل".

كما أعربت المانيا عن قلقها فيما يتعلق بالتقارير عن أنشطة الانتقام والنهب، ودعت القادة في حكومة الوفاق إلى ضبط النفس.

واختتمت: "كما نشد على يد وزارة الخارجية المصرية لكافة المجهودات المبذولة لضمان سلامة كل مصري في الخارج، ونثق تماما أن الإدارة المصرية لن تتخلي عن أي مصري في كل مكان في العالم كسابق عهدها".
حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب تدين انتهاكات المصريين في ترهونة الليبية
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