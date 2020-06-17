AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل النودلز باللبن والمكسرات

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:23 م
طريقة عمل النودلز
طريقة عمل النودلز باللبن والمكسرات
Advertisements
اسماء محمد
تعد النودلز من أكثر أصناف الطعام التى يمكن إعداد أطباق كثيرة جدا منها بدون عناء حيث إنها سريعة التحضير ولا تحتاج لمجهود كبير أثناء الطهي.


اقرأ أيضا 

ومما يميز النودلز أنه يمكن إعداد أكلات متعددة منها وبمذاقات متنوعة مثل النودلز بالجمبرى وبالخضار وبالفراخ والمقلية وغيرها الكثير من الأصناف الشهية .. لذا نقدم لكم طريقة عمل النودلز باللبن بخطوات الشيف ماجى حبيب بمذاق رائع.


مقادير النودلز باللبن
نودلز 
لبن 
لبن بودرة 
سكر بني 
قرفة 
لوز 
بندق 
جوزهند 
حبهان 
جوزة الطيب 
فاكهة 


طريقة عمل النودلز باللبن
-اغلي اللبن ثم أزيليه عن النار وضعى فيه النودلز .
-فى إناء آخر حمرى السكر على النار لتحصلي على كراميل ثم أضيفي اللبن البودرة وقلبي جيدا.
-ضعي النودلز باللبن على الكراميل وقلبيها جيدا ثم زينيها بالقرفة والحبهان والفاكهة والمكسرات وجوزة الطيب أو ببعض هذه النكهات حسب رغبتك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل شوربة نودلز لرفع المناعة ومحاربة الفيروسات

حلويات رمضان.. تعلمي طريقة تحضير الكنافة بالكراميل والكروكانت

طريقة عمل نودلز بالتونة

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل أرز باللبن في الفرن ..فيديو

طريقة عمل فشار بالشيكولاتة والكراميل

طريقة عمل تفاح أخضر بالكراميل

ترشيحاتنا

75 جنيها.. السيسي يصدق على قانون الحد الأدنى لعلاوة المخاطبين بـ"الخدمة المدنية"

بمشاركة المحافظين.. الصحة تبحث أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا بالقاهرة والجيزة

مليار جرعة في الطريق.. لقاح بريطانيا يحمي من كورونا لمدة عام

بملابس رياضية.. إيمان العاصى وابنتها تتألقان فى أحدث جلسة تصوير | شاهد

خروج 15 متعافي كورونا من مستشفى دمنهور التعليمي

إصابة طبيب بمعهد الكبد بالمنوفية بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتايجر.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور

بملابس عصرية .. منى ممدوح تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

لمدة شهرين.. عطلة رومانسية إجبارية لزوجين بسبب أزمة كورونا.. اعرف الحكاية