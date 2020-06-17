طريقة عمل النودلز باللبن والمكسرات

تعد النودلز من أكثر أصناف الطعام التى يمكن إعداد أطباق كثيرة جدا منها بدون عناء حيث إنها سريعة التحضير ولا تحتاج لمجهود كبير أثناء الطهي.









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ومما يميز النودلز أنه يمكن إعداد أكلات متعددة منها وبمذاقات متنوعة مثل النودلز بالجمبرى وبالخضار وبالفراخ والمقلية وغيرها الكثير من الأصناف الشهية .. لذا نقدم لكم طريقة عمل النودلز باللبن بخطوات الشيف ماجى حبيب بمذاق رائع.









مقادير النودلز باللبن

نودلز

لبن

لبن بودرة

سكر بني

قرفة

لوز

بندق

جوزهند

حبهان

جوزة الطيب

فاكهة









طريقة عمل النودلز باللبن

-اغلي اللبن ثم أزيليه عن النار وضعى فيه النودلز

-فى إناء آخر حمرى السكر على النار لتحصلي على كراميل ثم أضيفي اللبن البودرة وقلبي جيدا.

-ضعي النودلز باللبن على الكراميل وقلبيها جيدا ثم زينيها بالقرفة والحبهان والفاكهة والمكسرات وجوزة الطيب أو ببعض هذه النكهات حسب رغبتك.



