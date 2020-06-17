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رياضة

التدريبات تبدأ بالملاعب المفتوحة.. اتحاد السلة: مصر أول دولة إفريقية تعلن عودة النشاط

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:44 م
دورى السلة
دورى السلة
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عبدالله هشام
أكد المهندس محمد عبدالمطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة انه سيكون هناك اجراءات احترازية صارمة بعد قرار استئناف مسابقات كرة السلة. 

وقال عبدالمطلب في تصريحات له اليوم إن مصر أول دولة افريقية تعلن عودة نشاط كرة السلة وسيشجع ذلك باقي الاتحادات علي استئناف المباريات. 

وأضاف أنه يجب علي اللاعبين ان يتدربوا ويتنافسوا ويجب علي الجماهير ان تتابع فرقها وتشجعهم علي عودة الحياة لطبيعتها. 

وأوضح أن الاندية ستبدأ التدريبات في الملاعب المفتوحة ثم الانتقال الي الملاعب المغلقة مع تحديد الحد الادني من اللاعبين في التدريب الواحد مثل واحد علي واحد واثنين علي اثنين حتي نعود للتدريبات بشكلها الطبيعي.

واختتم عبدالمطلب تصريحاته قائلا : سنعود للتدريبات العادية بحد أقصي خلال 3 اسابيع من موعد عودة التدريبات اما المباريات فستقام تحت اجراءات احترازية مشددة.
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