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أخبار البلد

هواوى تهدى الصحفيين 10 آلاف قناع طبي لحمايتهم من كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:30 م
أقنعة للصحفيين
أقنعة للصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أكد خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين رئيس تحرير الأخبار أنه تلقى خطابا من شركة هواوى العالمية  بتخصيص 10 آلاف قناع وجه طبي جراحي هدية للصحفيين ،وذلك تقديرا من الشركة لدورهم الكبير والمتميز في مواجهة جائحة كورونا،وإيمانا من الشركة بالقيام بدورها الاجتماعي.

وأضاف ميري أن توفير الأقنعة الطبية للصحفيين مهم لمساعدتهم على القيام بعملهم كاملا في تنوير المجتمع ونقل الحقائق مع الحفاظ على صحتهم وصحة أقاربهم دون قلق أو خوف من الوباء.

وأعلن ايمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، أنه تم الحصول على اعتماد دفعة جديدة من الكمامات من وزارة الإنتاج الحربي، ومصنع قادر، التابع للهيئة العربية للتصنيع، في مقدمتها الكمامات الجراحية، ثلاث طبقات ودعامة.

وأضاف عبدالمجيد، تم تسلم دفعة جديدة من واقي الوجه، إنتاج مجموعة استثمار وزارة الأوقاف، بخصم ٢٠٪؜، ليصل الدرع إلى ٤٠ جنيهًا فقط، إلى جانب دفعة جديدة من الكحول، سعة لتر من مصنع أبوزعبل، التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وكذلك دفعة جديدة من عبوات هيدركلوريد الصوديوم المطهر للأسطح سعة ٤ لتر، بسعر ٢٥ جنيهًا.

ولفت عبدالمجيد، إلى أن النقابة مازال بها عبوات كحول سعة لتر، وسيتم طرح الكمامات والمطهرات الجديدة، بالنقابة خلال يومين، إن شاء الله.

وقال عبدالمجيد: أتوجه بالشكر والامتنان لكل من سعى للاطمئنان، عليّ، من الأساتذة والزميلات والأصدقاء الأعزاء، وزملاء المهنة، والعمل، في مصر، وقادة الهيئات الإعلامية والمؤسسات الصحفية، والأصدقاء من المحيط الاجتماعي، ومختلف المؤسسات، ومن الأصدقاء والمحبين بالوطن العربي، زملاء وقادة باتحاد الصحفيين العرب، شكرًا للزملاء العرب في أوروبا، الذين جمعتني بهم مجرد لقاءات عابرة في مناسبات صحفية، فإذا بهم يهتمون ويحاولون الاتصال، ويصرون على التواصل برسائل الدعاء والمؤازرة.

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