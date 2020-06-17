هواوى تهدى الصحفيين 10 آلاف قناع طبي لحمايتهم من كورونا

أكد خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين رئيس تحرير الأخبار أنه تلقى خطابا من شركة هواوى العالمية بتخصيص 10 آلاف قناع وجه طبي جراحي هدية للصحفيين ،وذلك تقديرا من الشركة لدورهم الكبير والمتميز في مواجهة جائحة كورونا،وإيمانا من الشركة بالقيام بدورها الاجتماعي.
وأضاف ميري أن توفير الأقنعة الطبية للصحفيين مهم لمساعدتهم على القيام بعملهم كاملا في تنوير المجتمع ونقل الحقائق مع الحفاظ على صحتهم وصحة أقاربهم دون قلق أو خوف من الوباء.
وأعلن ايمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، أنه تم الحصول على اعتماد دفعة جديدة من الكمامات من وزارة الإنتاج الحربي، ومصنع قادر، التابع للهيئة العربية للتصنيع، في مقدمتها الكمامات الجراحية، ثلاث طبقات ودعامة.
وأضاف عبدالمجيد، تم تسلم دفعة جديدة من واقي الوجه، إنتاج مجموعة استثمار وزارة الأوقاف، بخصم ٢٠٪، ليصل الدرع إلى ٤٠ جنيهًا فقط، إلى جانب دفعة جديدة من الكحول، سعة لتر من مصنع أبوزعبل، التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وكذلك دفعة جديدة من عبوات هيدركلوريد الصوديوم المطهر للأسطح سعة ٤ لتر، بسعر ٢٥ جنيهًا.
ولفت عبدالمجيد، إلى أن النقابة مازال بها عبوات كحول سعة لتر، وسيتم طرح الكمامات والمطهرات الجديدة، بالنقابة خلال يومين، إن شاء الله.
وقال عبدالمجيد: أتوجه بالشكر والامتنان لكل من سعى للاطمئنان، عليّ، من الأساتذة والزميلات والأصدقاء الأعزاء، وزملاء المهنة، والعمل، في مصر، وقادة الهيئات الإعلامية والمؤسسات الصحفية، والأصدقاء من المحيط الاجتماعي، ومختلف المؤسسات، ومن الأصدقاء والمحبين بالوطن العربي، زملاء وقادة باتحاد الصحفيين العرب، شكرًا للزملاء العرب في أوروبا، الذين جمعتني بهم مجرد لقاءات عابرة في مناسبات صحفية، فإذا بهم يهتمون ويحاولون الاتصال، ويصرون على التواصل برسائل الدعاء والمؤازرة.