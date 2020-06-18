قبل ياسر جلال.. نجوم برعوا في تقديم شخصية خالد بن الوليد.. حسين صدقي الأقدم وباسم ياخور الأبرز

ولم يكن ياسر جلال الأول الذى يجسد شخصية خالد ابن الوليد، وهناك عدد من النجوم قدموا شخصية سيف الله المسلول على الشاشة، ونرصد فى التقرير التالى أبرز النجوم الذين قدموا شخصية خالد ابن الوليد.



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ياسر جلال

يستعد الفنان ياسر جلال لتقديم عمل تليفزيوني عن سيرة سيف الله المسلول خالد بن الوليد، ويحمل اسم مسلسل "سيف الله"، ويشاركه في البطولة يوسف شعبان وعدد كبير من النجوم، ومن سيناريو وحوار إسلام حافظ، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.









وكانت حالة من الجدل الواسع أثيرت فور الإعلان عن تقديم عمل درامي عن خالد ابن الوليد بعد أن كان مرشحا له عمرو يوسف العام الماضى.











حسين صدقى



جسد الفنان حسين صدقى شخصية خالد ابن الوليد فى فيلم يحمل نفس الاسم الذى أخرجه حسين صدقى، ومن تأليف حسين حلمى المهندس وعبد العزيز سلام، وشاركه البطولة مديحة يسرى ومريم فخر الدين وزكى طليمات وعباس فارس وعمر الحريرى.









ويرصد الفيلم قصة "خالد بن الوليد" الذى لقب بسيف الله المسلول منذ أن كان مشركًا فى مكة ومحاربته للدعوة الإسلامية، وإسلامه بعد عمرة القضاء، ثم الانتقال لقتال المرتدين الذين كان آخرهم "مسيلمة الكذاب" وقتاله للفرس ثم للروم وهزيمتهم فى اليرموك ودمشق وحمص، انتهاءً بعزله عن قيادة الجيوش ثم وفاته.









باسم ياخور وسامر المصرى



قدم كل من باسم ياخور وسامر المصري شخصية خالد بن الوليد في مسلسل "خالد بن الوليد"، وهو مسلسل تاريخي سوري يتحدث عن الشخصية الإسلامية القيادية خالد بن الوليد، وقد تم عمل جزئين منه، عرض الجزء الأول منه في شهر رمضان لعام 2006، وكان من بطولة باسم ياخور وإخراج محمد عزيزية وتأليف عبد الكريم ناصيف.









والجزء الثاني الذي أنتج عام 2007 كان من بطولة سامر المصري وإخراج غسان عبد الله وتأليف عبدالكريم ناصيف بالاشتراك مع محمد الحسيان الذي قام بإنشاد مقدمته.







مهيار خضور



كما جسد الممثل السورى مهيار خضور شخصية خالد بن الوليد فى مسلسل "عمر" الذى تم إنتاجه عام 2012، والمسلسل من إخراج حاتم على ومن تأليف وليد سيف.









والمسلسل هو عمل تاريخى يتطرّق لإحدى صفحات فى التاريخ الإسلامى، إذ يجسّد سيرة ثانى الخلفاء الراشدين عمر ابن الخطاب رضى الله عنه، وأهمية دوره فى تاريخ الدعوة وتأسيس دولة الإسلام، فضلًا عن مزايا تلك الشخصية وفضائلها الخاصة التى جعلت منها مرجعًا ونموذجًا هاديًا للمسلمين حتى وقتنا الحاضر.









ياسر على ماهر



أما الفنان ياسر على ماهر، فقام تجسيد شخصية خالد ابن الوليد فى مسلسل "رجل الأقدار" الذى تم إنتاجه عام 2002 الذى قام ببطولته نور الشريف وسوسن بدر وحنان مطاوع وخالد الصاوى وخليل مرسى وعلى عبد الرحيم ومحمد توفيق، ومن تأليف سامى غنيم وإخراج وفيق وجدى.