أهم الأخبار .. أمريكا تبدأ تطبيق قانون قيصر على سوريا .. وأوروبا تفضح عرقلة تركيا لعملية إيريني في المتوسط

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :
احتيال وتعطيل.. أوروبا تفضح عرقلة تركيا لعملية إيريني في المتوسط
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن تركيا تعطل عملية "إيريني" الخاصة بمراقبة تطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا عبر المتوسط. ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبأ عاجل لها، قال الاتحاد إنه يبحث ..للمزيد اضغط هنا
عقوبات على 39 جهة حكومية.. وزير الخارجية الأمريكي يعلن بدء تطبيق قانون قيصر على سوريا
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، عن دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، والذي يتضمن.. للمزيد اضغط هنا
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة
قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية ...للمزيد اضغط هنا
رغم وضع بكين تحت الطوارئ.. خبير: ما يحدث في الصين ليس موجة ثانية لكورونا
قال الدكتور جاد رعد، الخبير فى الشئون الآسيوية، إن ما يحدث فى الصين الآن.. للمزيد اضغط هنا
في رسالة لرئيس الوزراء.. نقابة الصيادلة تطالب بعدم عقد امتحانات كليات الصيدلة فى يوليو
أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطابا اليوم الأربعاء إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، طالبت فيه بعدم عقد امتحانات.. للمزيد اضغط هنا
الحبس ٦ أشهر وغرامة ١٠ آلاف جنيه للمخالفين.. البرلمان يوافق على قانون السايس
أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطابا اليوم الأربعاء إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، طالبت فيه بعدم عقد امتحانات .. للمزيد اضغط هنا